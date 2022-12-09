Google надасть $2 мільйона гранту і своїх фахівців на розвиток цифрової освіти в Україні

Google.org надасть грант у $2 млн та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.

"Мета проєкту - допомогти Україні розв'язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа", - пояснили в Мінцифри.

У міністерстві додають, що також в межах спільного проєкту з Google.org оновлюють платформу національного проєкту Дія.Цифрова освіта.

Зокрема, планується:

* Елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання

* Інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії

* Рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації

* Пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні

Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.