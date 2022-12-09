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Google надасть $2 мільйона гранту і своїх фахівців на розвиток цифрової освіти в Україні
13:10 09.12.2022 |
Google.org надасть грант у $2 млн та своїх фахівців з Google.org Fellowship на розвиток цифрової освіти в Україні.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що це допоможе українцям здобути нову професію, навчитися цифрової грамотності та знайти роботу.
"Мета проєкту - допомогти Україні розв'язати питання безробіття серед ВПО та зробити внесок в економічне відродження країни. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа", - пояснили в Мінцифри.
У міністерстві додають, що також в межах спільного проєкту з Google.org оновлюють платформу національного проєкту Дія.Цифрова освіта.
Зокрема, планується:
* Елементи штучного інтелекту для створення індивідуального плану навчання
* Інтерактивні симулятори, які наблизять користувача до реальних ситуацій у професії
* Рекомендації щодо перекваліфікації та підвищення кваліфікації
* Пошук вакансій відповідно до напряму та успіхів у навчанні
Також грант від Google.org передбачає створення спеціального освітнього застосунку та розробку нових освітніх серіалів та проєктів.
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