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АНАЛІТИКА

Регулятор США вимагає заблокувати купівлю Microsoft ігрового гіганта Activision Blizzard

13:05 09.12.2022 |

Новини IT

 

Антимонопольний регулятор США - Федеральна торгова комісія (FTC) - звернеться до суду з вимогою заблокувати угоду з придбання Microsoft виробника ігор Activision (World of Warcraft, Diablo, Overwatch і Call of Duty) за $69 млрд.

Про це пише Reuters.

"Адміністрація Байдена в четвер прийняла рішення заблокувати пропозицію Microsoft про придбання виробника "Call of Duty" Activision Blizzard вартістю 69 мільярдів доларів, кинувши камінь спотикання перед планами технологічного гіганта швидко розширити свій портфель популярних ігор і наздогнати великих конкурентів.

Microsoft, якій належить консоль Xbox та ігрова мережева платформа, заявила в січні 2022 року, що купить Activision за 68,7 мільярда доларів в рамках найбільшої угоди в ігровій індустрії в історії", - нагадує агентство.

Американська компанія-розробник програмного забезпечення заявила, що хоче, щоб угода допомогла їй конкурувати з лідерами ігрового ринку Tencent і власником PlayStation Sony, які розкритикували угоду.

Однак, у своїй скарзі Федеральна торгова комісія США, яка стежить за дотриманням антимонопольного законодавства, заявила, що Microsoft має досвід накопичення цінного ігрового контенту.

"Microsoft вже показала, що може і буде приховувати контент від своїх ігрових конкурентів", - сказала директорка Бюро з питань конкуренції ФТК Холлі Ведова.
За матеріалами: Економічна правда
 

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