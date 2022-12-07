Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів

Компанія Amazon готує розробку технології штучного інтелекту під назвою Automated Applicant Evaluation. Вона частково замінить функції HR-відділу, пише видання VOX.

Відповідно до внутрішнього документа від жовтня 2021 року технологічний гігант останній рік працював над тим, щоб передати деякі завдання своїх рекрутерів технології штучного інтелекту.

Технологія може передбачити, які претенденти на роботу будуть успішними в певній ролі, та запрошує їх до співбесіди, без участі рекрутера. Ця технологія частково працює, знаходячи подібності між резюме поточних успішних співробітників Amazon і тих, хто претендує на подібну роботу.

Технологію створили у відділі кадрів компанії та вперше випробували ще 2021 року, на претендентах на посади медичних представників Amazon, які працюють поза межами складської мережі компанії. Але з тих пір її використовували для відбору претендентів на посади в діапазоні від інженерів-розробників до технічних менеджерів програм. А це відкриває можливість майбутнього широкого використання в усій компанії.

Чому це важливо

Технологія AAE перебирає на себе ключову роль, яку виконують деякі рекрутери в Amazon, а саме: оцінку кандидатів на роботу та вибір того, хто має перейти до співбесіди.

У технологічній індустрії є усвідомлення того, що великий технологічний бум може закінчитися. У багатьох випадках бізнес-успіхи, викликані пандемією, змінюються або стають на плато. Тепер такі технологічні титани, як Amazon, прагнуть затягнути пояси, зробивши довгострокові ставки на те, що технології, зокрема штучний інтелект, можуть робити те, що роблять люди - і, можливо, дешевше.