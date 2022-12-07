Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році

Promin Aerospace, стартап малих ракет-носіїв, заснований у 2021 році. Promin продовжує планувати проведення першого випробування власної технології запуску малих супутників на початку наступного року, незважаючи на російсько-українську війну, що триває.

«За останні 10 місяців ми провели багато досліджень, займалися розробкою та виробництвом, а в серпні найняли двох інженерів», - Михайло Рудомінський, генеральний директор та співзасновник компанії Promin Aerospace.

Науково-дослідна лабораторія Promin Aerospace знаходиться у Дніпрі, місті, що часто зазнає обстрілів російськими ракетами. Щоб убезпечити співробітників, компанія не публікує інформацію про місцезнаходження власної лабораторії. Promin протидіє перебоям з електрикою, живлячи виробництво від двох незалежних ліній.

«Ми не можемо переїхати з Дніпра, бо саме там ми наймаємо працівників. Тут багато фахівців», - сказав Рудомінський.

Місто Дніпро відоме досвідом у аерокосмічній галузі - тут базується державна аерокосмічна компанія «Південмаш» та конструкторське бюро космічної техніки «Південне».

Хоча робота продовжується, війна змусила Promin Promin Aerospace переглянути деякі плани розширення. 22 лютого, за два дні до російського вторгнення, Рудомінський надіслав першу партію електронних листів із проханням про інвестиції. Коли почалася війна, керівники Promin зрозуміли, що їхні інвестиційні плани доведеться відкласти та приділити більше уваги безпеці співробітників, їхнім родинам та близьким, а також підтримати оборону України та зайнятися гуманітарною допомогою. На початку квітня більшість співробітників компанії повернулися до роботи на повну ставку.

«Психологічно найгірше для людини у воєнний час - це просто сидіти і нічого не робити, тому що ти турбуєшся про війну», - вважає Рудомінський.

Замість запланованого на 2022 рік розширення штату, Promin подвоїв зусилля з проектування за рахунок фінансування, отриманого під час попередніх раундів та $100 тис. фінансування, наданого Google у серпні.

На початку наступного року Promin Promin Aerospace планує провести перший випробувальний пуск малої ракети в Україні. Планується підйом на висоту 100 м. Якщо компанія не отримає дозвіл на запуск в Україні, швидше за все, це відбудеться у Шотландії наприкінці літа. Досягнуто домовленості про запуск із шотландського космодрому.