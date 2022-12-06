Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга

Марк Пейпермайстер

Останніми роками глава NVIDIA Дженсен Хуанг кілька разів заявляв, що «закон Мура мертвий», щоб виправдати підвищення цін на відеокарти. Головний технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив ці неодноразові заяви та виклав справжні причини збільшення витрат.

Графічні карти NVIDIA, як правило, є хорошим продуктом, що задає тренди та технологічний рівень на ринку. У той же час покупці небезпідставно цікавляться цінами, що постійно зростають. Наприклад, у 2013 році NVIDIA випустила топову відеокарту GTX 780 за роздрібною ціною $649, а RTX 4080, що вийшла минулого місяця, стартувала з приголомшливих $1199 (хоча оглядачі схильні вважати саме це рішення маркетинговим прорахунком компанії).

Збільшення ціни майже на 85% для продукту в тому ж сегменті ринку виглядає занадто великим, навіть з урахуванням зростання продуктивності (ціна долара США не змінилася настільки за останні роки). Після виходу RTX 4090 та RTX 4080 Хуанг ще раз заявив, що закон Мура мертвий під час зустрічі з журналістами.

Дженсен Хуанг

Згідно з практикою, що склалася, AMD зазвичай намагається наздогнати або обійти нові продукти NVIDIA. Технічний директор «червоної команди» Марк Пейпермайстер на нещодавньому виступі заперечив заяву Хуанга та наголосив, що закон Мура все ще діє.

«Справа не в тому, що не буде захоплюючих нових транзисторних технологій... Мені дуже, дуже ясно, яких успіхів ми збираємося досягти, щоб продовжувати вдосконалювати транзисторну технологію, але ці кроки коштуватимуть дорого».

Згідно Papermaster, AMD очікувала підвищення цін та описала його як головний фактор у недавньому переході компанії на чиплети у власних процесорах та графічних картах.

Суперечливі дані та висновки AMD й NVIDIA викликають здивування - процесори для обох компаній виготовляє та ж сама TSMC. Здається, що AMD прагне обійти уявну «смерть» закону Мура, тоді як «зелені» вирішили повністю прийняти філософію «закон Мура мертвий». Схоже, що відмінність у висновках двох основних конкурентів на ринку відеокарт зводиться не до об'єктивного стану справ, а до різниці фінансового та технологічного потенціалу компаній.

Можна сказати, що закон Мура знаходиться у положенні кота Шредінгера - можливо він і не помер, але з ним безперечно щось не так. Зусилля щодо підтримки розвитку процесорних технологій стають дедалі дорожчими та частіше вимагають нових рішень.