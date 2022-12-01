Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
09:21 01.12.2022 |
Компанія Corning підготувала до випуску нову версію захисного скла Gorilla Glass Victus 2. Воно стало міцнішим, ніж будь-коли. Вперше Corning стверджує, що смартфон повинен бути спроможним витримати падіння з висоти одного метра на бетон - одну з найбільш проблематичних поверхонь для захисного скла.
Що важливо, Corning стверджує, що не йде ні на які компроміси, щоб досягти таких властивостей. Як і Gorilla Glass Victus 2020 року, нове скло має витримувати падіння з висоти 2 метрів на асфальтову поверхню, витримувати понад 20 падінь з висоти один метр поспіль і не повинно бути більш чутливим до подряпин.
У компанії не заявляли, що їм вдалося досягти якогось суттєвого прориву у матеріалознавстві. Віцепрезидент підрозділу Gorilla Glass Скотт Форестер розповів, що компанія коригувала склад та «профілі навантаження», поки інженери не досягли необхідних параметрів захисту.
Як заявляє Скотт Форестер, понад 30% падінь припадало на бетон - більше, ніж на будь-яку іншу поверхню. І компанія прагне забезпечити якнайкращий захист від таких інцидентів.
При розробці нової версії скла інженери також враховували, що за останні 4 роки смартфони стали на 15% важчими та на 10% більшими. Corning заявляє, що її випробування враховують ці зміни.
Форестер повідомив, що скло Gorilla Glass Victus 2 з'явиться в готових смартфонах великих виробників «найближчими кількома місяцями, насамперед на їхніх флагманських телефонах». Передбачається, що скло дебютує у лінійці флагманських смартфонів Samsung Galaxy S23.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
Бізнес
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії