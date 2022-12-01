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АНАЛІТИКА

Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра

09:21 01.12.2022 |

Новини IT

 

Компанія Corning підготувала до випуску нову версію захисного скла Gorilla Glass Victus 2. Воно стало міцнішим, ніж будь-коли. Вперше Corning стверджує, що смартфон повинен бути спроможним витримати падіння з висоти одного метра на бетон - одну з найбільш проблематичних поверхонь для захисного скла.

Що важливо, Corning стверджує, що не йде ні на які компроміси, щоб досягти таких властивостей. Як і Gorilla Glass Victus 2020 року, нове скло має витримувати падіння з висоти 2 метрів на асфальтову поверхню, витримувати понад 20 падінь з висоти один метр поспіль і не повинно бути більш чутливим до подряпин.


У компанії не заявляли, що їм вдалося досягти якогось суттєвого прориву у матеріалознавстві. Віцепрезидент підрозділу Gorilla Glass Скотт Форестер розповів, що компанія коригувала склад та «профілі навантаження», поки інженери не досягли необхідних параметрів захисту.

Як заявляє Скотт Форестер, понад 30% падінь припадало на бетон - більше, ніж на будь-яку іншу поверхню. І компанія прагне забезпечити якнайкращий захист від таких інцидентів.


При розробці нової версії скла інженери також враховували, що за останні 4 роки смартфони стали на 15% важчими та на 10% більшими. Corning заявляє, що її випробування враховують ці зміни.

Форестер повідомив, що скло Gorilla Glass Victus 2 з'явиться в готових смартфонах великих виробників «найближчими кількома місяцями, насамперед на їхніх флагманських телефонах». Передбачається, що скло дебютує у лінійці флагманських смартфонів Samsung Galaxy S23.
За матеріалами: ITC.ua
 

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