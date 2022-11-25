DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин

TSMC планує продавати свої 3-нм процесори по $20 000 за пластину. Контрактні ціни для великих компаній, таких як Apple, Intel або Nvidia, ймовірно, будуть нижчими, але ці підвищені витрати все одно позначаться на гаманцях споживачів.

Сайт DigiTimes показав еволюцію цін на пластини, починаючи з 90-нм процесу TSMC у 2004 році, який коштував $ 2 000 - 1/10 майбутньої ціни на пластину N3. Попередні оцінки вказують, що витрати на пластину 3-нм процесорів зростуть на 25% порівняно з 5-нм процесом TSMC (який коштував близько $16 000 за пластину).

Ціни на 3-нанометровий вузол зростають насамперед тому, що інструменти для його створення дорогі. Сканер, які використовує TSMC для екстремального ультрафіолетового (EUV) літографування, коштує близько $150 мільйонів, а заводи потребують кілька таких. Для процесу N5 потрібно 14 літографічних пластів, а для N3 - ще більше.

Проблеми Samsung з продуктивністю 4-нм і 3-нм процесів також залишають TSMC лідером в галузі напівпровідників. Qualcomm спочатку співпрацювала з Samsung для виробництва своїх нових чипів, але була змушена покластися на TSMC для створення Snapdragon 8 Gen 2.

Напівпровідники далеко не єдиний, але один з важливих елементів, що впливають на ціни компонентів та електроніку. У вересні 2022-го після демонстрації неймовірно дорогих відеокарт серії RTX 4000 керівник Nvidia Дженсен Хуанг оголосив (знову), що "закон Мура мертвий". Підвищення цін TSMC може надати твердженню Хуанга додаткової сили.

Apple може стати найбільшим клієнтом TSMC, який постраждає від підвищення цін. Майбутній чип A17 Bionic для iPhone 15 використовуватиме 3-нм техпроцес тайванської компанії, і Apple неохоче прийняла підвищення цін TSMC. Минулого року на частку компанії з Купертіно припала чверть продажів TSMC.

Дорожчі напівпровідники також можуть вплинути на ціни ігрових консолей. У серпні Sony підвищила ціну на PlayStation 5, звинувативши в цьому проблеми з ланцюгом постачання, інфляцію та витрати на виробництво. Microsoft також визнала, що в кінцевому підсумку їй доведеться підняти ціни на свої консолі серії Xbox, ймовірно, наступного року.