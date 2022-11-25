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АНАЛІТИКА

Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter

13:30 25.11.2022 |

Новини IT

 

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що з наступного тижня почне частково відновлювати роботу призупинених акаунтів.

Таке оголошення американський мільярдер зробив ввечері 24 листопада після проведеного серед користувачів опитування про те, чи варто відновлювати облікові записи, які "не порушували закон і не займалися кричущим спамом".

"За" проголосували 72 відсотки з 3,16 мільйона користувачів, які взяли участь в опитуванні, тоді як щоденно соцмережею користуються 450 мільйонів людей. "Люди сказали своє слово. Амністія почнеться наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei", - написав Маск, використовуючи латинський вираз, що означає "голос народу, голос Божий". 

Утім такі онлайн-опитування не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів, звертає увагу Аssociated Press. Агенція вказує, що за місяць після придбання Маском Twitter моніторингові групи фіксують збільшення расистських, антисемітських та інших токсичних висловлювань у соціальній мережі.

Така амністія для призупинених акаунтів може потенційно занепокоїти державні органи, які пильно стежать за тим, як Маск поводиться з мовою ворожнечі після купівлі Twitter, вказує агентство AFP.

Повернення акаунта Трампа

20 листопада Маск за підсумками такого ж неформального опитування розблокував y Twitter експрезидента США Дональда Трампа.

Акаунт політика заблокували після штурму Капітолія в січні 2021 року через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Сам Трамп заявив, що не повернеться у Twitter, але і не видалив свій акаунт.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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