Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910

Компанія Vivo підготувала до випуску три нові смартфони флагманської серії X90. Найбільш просунута серед новинок версія Vivo X90 Pro Plus отримала процесор Snapdragon 8 Gen 2, анонсований лише тиждень тому. Таким чином, ця модель стала першою, оснащеною новим чипом.





Хоча Vivo прямо не називає чипсет, що використовується в X90 Pro Plus (ймовірно, через партнерство з MediaTek), все стає зрозумілим при оцінці характеристик. Два інших смартфони в новій лінійці - X90 і X90 Pro - використовують процесори Dimensity 9200. Всі три пристрої оснащені 6,78-дюймовими дисплеями OLED з частотою оновлення 120 Гц, оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ і операційною системою Android 13.

Усі три телефони містять камери із брендом Zeiss. В об'єктиві основної камери Vivo використовує скло з низькою дисперсією. Компанія стверджує, що це в поєднанні з широкою діафрагмою f/1,75 дозволяє збільшити кількість переданого на датчик світла на 24% в порівнянні з «загальнодоступною» версією модуля Sony IMX989. Версії Pro оснащені великим основним сенсором розміру Type 1. Усі три моделі мають телеоб'єктив із фіксованим фокусом та 2-кратним збільшенням, призначений для портретного фотографування. Модель Vivo X90 Pro Plus додатково оснащена другим 64-мегапіксельним телефото модулем з 3,5-кратним збільшенням. Молодші версії містять 12-мегапіксельні надширококутні модулі, а Pro Plus - 48-мегапіксельний.

Нові смартфони Vivo X90 та X90 Pro вже доступні для попереднього замовлення у Китаї. Фактичний продаж моделі X90 розпочнеться 30 листопада за ціною близько $630, а X90 Pro - 6 грудня за ціною $770. Топова версія Vivo X90 Pro Plus стане доступною для попереднього замовлення з 28 листопада, а продажі стартують 6 грудня за ціною від $910.