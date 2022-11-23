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Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
09:09 23.11.2022 |
Після нетривалого періоду тестування корпорація Microsoft додала українську локалізацію у консолі Xbox. Приблизно місяць тому розпочалося альфа-тестування українського інтерфейсу, а тепер він став загальнодоступним.
Усі зацікавлені власники ігрових консолей Xbox тепер можуть вибрати українську версію локалізації інтерфейсу через меню налаштувань (розділ «Система»). Перед цим необхідно встановити останнє на цю мить оновлення прошивки консолі.
Слід зазначити, що поки що переклад не можна назвати ідеальним, місцями трапляються помилки. Наприклад, замість визначення вільного простору міститься текст «безкоштовно».
Додамо, що Microsoft все ще не додала український регіон.
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