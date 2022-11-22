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АНАЛІТИКА

Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь

13:06 22.11.2022 |

Новини IT

 

При зарядці мобільного телефону важливо дотримуватися деяких простих правил, наприклад, не залишати пристрій у розетці на всю ніч. Адже від того, як ми заряджаємо наші гаджети, залежить термін служби батареї, що дуже важливо.

Чекати, доки смартфон повністю сяде, і лише потім ставити його на зарядку - не найкраща ідея. А ось заряджати телефон кілька разів на день зовсім не шкідливо для акумулятора, як пояснив ресурсу gearpatrol генеральний директор компанії з розробки та виробництва зарядних пристроїв Cadex Electronics Ісідор Бухман.

За словами експерта, сучасні акумулятори люблять заряджатися короткими ривками. Тому заряджати їх то на 5%, то на 10% не тільки добре, а й доцільно. Бухман розповідає, що зарядка вашого гаджета до максимальної позначки - 100%, як і розрядка аж до нуля має дуже обмежену корисність. Така звичка може "перекалібрувати" батарею і викликати різні збої в роботі телефону.

Тож краще дотримуватися елементарного лайфхака: заряджати телефон кілька разів на день на невелику кількість відсотків, а не до максимуму. Так ви продовжите термін служби акумулятора пристрою.
За матеріалами: iTechua
 

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