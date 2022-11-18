Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки

Маск зіткнувся з черговою кризою у Twitter - після ультиматуму про "жорсткі умови" роботи сотні співробітників вирішили залишити компанію.

Раніше генеральний директор Twitter Ілон Маск попросив співробітників підписати онлайн-форму, взявши на себе зобов'язання "довго працювати з високою інтенсивністю". Якщо працівники її проігнорують, то отримають вихідну допомогу за 3 місяці.

Як виявилось, велика кількість співробітників не погодилась із пропозицією керівництва. The New York Times повідомила, що це число обчислюється "сотнями", тоді як попередні звіти інших ЗМІ свідчать, що воно може бути набагато вищим.

Ці звільнення відбулися після того, як Маск уже скоротив 50% штатного та 80% позаштатного персоналу, а також деяких працівників, які його критикували.

Повідомляється, що із наближенням кінцевого терміну заповнення онлайн-форм, Маск і сам почав хвилюватися про те, скільки співробітників залишаться у компанії. Bloomberg повідомляє, що Ілон залучав деяких керівників, щоб вони "переконали працівників залишитися" в компанії.

Також The Verge пише, що Ілон, який раніше заборонив віддалену роботу в Twitter (з винятками, які потребували його особистого схвалення), тепер зазначив, що вона все ж таки можлива.

"Що стосується віддаленої роботи, все, що потрібно для схвалення, - щоб ваш менеджер взяв на себе відповідальність за те, щоб ви зробите гідний внесок", - написав Маск у новій записці для співробітників Twitter.

Він додав, що команди повинні зустрічатися особисто принаймні раз на місяць, хоча щотижневі зустрічі будуть "ідеальними".

Хоча й дозвіл на віддалену роботу може здатися перемогою для співробітників Twitter, які вже понад два роки користуються можливістю "працювати з будь-якого місця", Маск чітко дав зрозуміти, що він готовий карати саме менеджерів за віддалених співробітників, які не виправдовують очікувань.

"Будь-який керівник, який скаже неправду про те, як його підлеглий виконав роботу, незалежно від того, віддалена вона чи ні, буде звільнений з компанії", - написав він.

Нещодавно юрист Twitter сказав іншим співробітникам, що вимога Маска до працівників - з'являтися в офісі або бути звільненими - є незаконною. Тепер, принаймні одна людина перевіряє це твердження у суді. У позові співробітник заявляє, що нова політика генерального директора Twitter є дискримінаційною щодо працівників з обмеженими можливостями.

Чергові звільнення викликають нові питання щодо того, чи зможуть інженери, що залишилися, надійно підтримувати роботу Twitter. Нинішні та колишні співробітники вже припускають, що останній відхід людей може ще більше поставити під загрозу функціонування соцмережі, особливо через початок Чемпіонату світу з футболу за кілька днів.