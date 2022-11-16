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АНАЛІТИКА

Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с

10:48 16.11.2022 |

Новини IT

Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с

 

У рамках щорічного заходу Snapdragon Summit 2022 компанія Qualcomm Technologies офіційно представила свою новітню мобільну платформу найбільш високого рівня Snapdragon 8 Gen 2. Цей процесор стане основою флагманських смартфонів різних виробників, включаючи ASUS, Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Sony.

Snapdragon 8 Gen 2 включає восьмиядерний центральний процесор, в якому ядра розбиті на три кластери. Найпотужніше ядро ​​Kryo Prime має тактову частоту 3,2 ГГц. Далі за старшинством йдуть чотири потужні ядра з частотою 2,8 ГГц, а замикаючими є три енергоефективні ядра з частотою 2,0 ГГц. Зауважимо, що попередник мав три потужні і чотири енергоефективні ядра у двох останніх кластерах. За словами Qualcomm, новий CPU на 35% швидше і на 40% енергоефективніший, ніж CPU попередника Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с

 

Новинка також оснащується передовим ШІ-процесором Hexagon, який, у тому числі, дозволить смартфонам на Snapdragon 8 Gen 2 краще справлятися з онлайн-перекладом різними мовами та сприйняттям голосових команд. За даними виробника, ІІ-підсистема нової платформи забезпечує у 4,35 рази (!) більш високу продуктивність порівняно з попередником. Представлена ​​платформа за рахунок свого сигнального процесора сумісна з 200-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL HP3, спеціально оптимізованим для даного процесора. Підтримується функція автоматичного усунення недоліків у фото та відео силами ШІ.

Зазначимо, що Snapdragon 8 Gen 2 запропонує підтримку кодека AV1 з можливістю відтворення відео формату 8K HDR на швидкості 60 кадрів за секунду (хоча знімати він дозволить лише 8К при 30 FPS). Зазначається, що оновлений графічний прискорювач Adreno забезпечує на 25% більш високу продуктивність у порівнянні зі Snapdragon 8 Gen 1. Однокристальні платформи Snapdragon 8 Gen 2 будуть виготовлятись за техпроцесом 4 нм TSMC.

Зазначимо, що Snapdragon 8 Gen 2 - це найпередовіша мобільна платформа з підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління (5G). Роботу в 5G-мережах забезпечує модем Snapdragon X70 5G (швидкість завантаження даних до 10 Гбіт/с, швидкість відправлення - до 3,5 Гбіт/с). Розробники також реалізували підтримку технології FastConnect 7800, яка забезпечить підключення до бездротової мережі Wi-Fi 7 із мінімальними затримками та швидкістю до 5,8 Гбіт/с.

«Ми прагнемо дати людям можливість робити більше, тому ми розробляємо Snapdragon з урахуванням усіх інтересів користувачів. Snapdragon 8 Gen 2 зробить революцію в сегменті флагманських смартфонів у 2023 році», - упевнений Кріс Патрік (Chris Patrick), віце-президент Qualcomm та голова мобільного підрозділу компанії.
За матеріалами: VideoCardz
 

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