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АНАЛІТИКА

Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів

11:38 15.11.2022 |

Новини IT

 

Американська Google заплатить $391,5 млн для врегулювання претензій 40 штатів США, пов'язаних із практикою запису сервісами компанії даних про пересування користувачів.

Google звинувачували в тому, що її сервіси продовжують записувати дані про пересування користувачів мобільних пристроїв навіть у тому разі, якщо вони відключають збереження історії місцезнаходження. Представники штатів, які подали позови до суду, стверджували, що Google продовжує відстежувати місцезнаходження користувачів за допомогою даних, отриманих під час використання ними пошукового сервісу, застосунку Google Карти, Wi-Fi та Bluetooth.

Звинувачення стосуються практик Google у період з 2014 до 2020 року, пише Financial Times.

У Google заявили, що компанія кілька років тому відмовилася від практик, про які йдеться.

Крім того, останнім часом Google внесла додаткові зміни до своїх сервісів, запропонувавши користувачам більше можливостей для контролю даних про їхнє місцезнаходження, зокрема інструменти видалення цієї інформації.

Акції Alphabet Inc., холдингової компанії Google, з початку поточного року подешевшали на 34%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Google
 

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