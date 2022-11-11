Twitter може нарватися на мільярдні штрафи - Ілон Маск запевняє, що підкорятиметься законам

Деякі дії Ілона Маска (Elon Musk) на посаді головного власника та генерального директора компанії Twitter могли здатися хаотичними та непослідовними, а також поспішними не лише за мірками внутрішніх бізнес-процесів, а й з погляду вимог закону. На думку штатних юристів, це загрожує Twitter багатомільярдними штрафами, тому співробітники закликають самостійно оцінювати ризики супутніх дій.

Ресурсу The Verge вдалося отримати як текст звернення одного зі штатних юристів Twitter до колег, так і коментарі зацікавлених чиновників Федеральної торгової комісії США (FTC) і навіть самого Ілона Маска (Elon Musk). Як зазначає джерело, один із представників юридичної служби Twitter звернувся до співробітників компанії у внутрішньому листуванні, висловивши думку про пріоритетність методів монетизації платформи для Ілона Маска та слабку стурбованість нового керівництва питаннями захисту прав користувачів або можливими юридичними наслідками тих заходів, які поспіхом вживаються для реформування бізнесу Twitter.

У травні, наприклад, Twitter вдалося досягти угоди з FTC щодо спору про використання персональних даних клієнтів для показу ним таргетованої реклами. Якщо Twitter за нового керівництва не дотримуватиметься цих вимог, то компанія ризикує нарватися на багатомільярдні штрафи. За неофіційною інформацією, новий голова юридичної служби Twitter Алекс Спіро (Alex Spiro) натякнув на готовність Ілона Маска серйозно ризикувати в управлінні бізнесом Twitter, оскільки він не дуже боїться FTC. Співробітників Twitter юристи компанії тепер закликають посилити самоконтроль за реалізацією запропонованих новим керівництвом реформ, щоб не збільшувати ризик судових переслідувань з боку регулюючих органів США.

Запуск оновленої підписки Twitter Blue, як повідомляють очевидці, готувався у великому поспіху, і повноцінну експертизу юристами та фахівцями з безпеки не пройшов. Навіть після прискореного вивчення нових умов підписки штатним експертам вдалося дати кілька рекомендацій, але керівництво до них так і не прислухалося.

Представник FTC на умовах анонімності заявив The Verge, що відомство з великою тривогою стежить за розвитком подій довкола Twitter. При цьому чиновник зазначив, що «жодна з компаній чи генеральних директорів не може бути вищою за закон». Комісія має в своєму розпорядженні достатній інструментарій для забезпечення дотримання законів, тому в разі потреби він буде використаний. Слід зазначити, що Twitter має узгодити з FTC всі запропоновані зміни у сфері захисту даних користувачів, та й загалом нове керівництво компанії мало надати профільні документи протягом 14 днів після її покупки, і термін спливає цього тижня.

Безпосередньо Ілон Маск у своєму зверненні до співробітників Twitter вважав за потрібне підкреслити, що компанія суворо дотримуватиметься «літери закону» і вимог FTC зокрема. Усі міркування про протилежне є недостовірними. Будь-які законодавчі вимоги щодо сфери діяльності Twitter будуть неухильно виконуватися, як дав зрозуміти глава компанії.