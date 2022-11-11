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АНАЛІТИКА

Ілон Маск визнав, що Twitter може збанкрутувати. З компанії звільняються ключові співробітники

10:42 11.11.2022 |

Новини IT

 

Новий власник Twitter Ілон Маск у четвер заявив про можливість банкрутства нещодавно придбаної ним за 44 мільярди доларів компанії.

План мільярдера розвитку Twitter полягає в максимальному скороченні витрат при одночасному нарощуванні прибутку. Новий власник має намір наростити частку виручки, яка отримується від платної підписки, до 50%.

У своєму першому загальнокорпоративному електронному листі Ілон Маск попередив, що Twitter не зможе «пережити майбутній економічний спад», якщо соціальній мережі не вдасться збільшити прибутки від підписки, щоб компенсувати падіння прибутків від реклами.

Йоель Рот, який курирував реакцію Twitter на боротьбу з розпалюванням ненависті, дезінформацією та спамом у сервісі, подав у відставку у четвер. У своєму профілі у Twitter у четвер Рот назвав себе «колишнім керівником відділу довіри та безпеки» у компанії.

Також у четвер директор з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер повідомила, що звільнилася. Директор з питань конфіденційності Демієн Кіран та директор з дотримання нормативних вимог Маріанна Фогарті також пішли у відставку.

Федеральна торгова комісія США заявила, що стежить за Twitter із «глибоким занепокоєнням» після того, як ключові співробітники з питань конфіденційності та дотримання вимог звільнилися. Ці відставки потенційно наражають Twitter ризиком порушення нормативних постанов.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Twitter
 

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