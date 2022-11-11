Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»

Перший електронний лист Ілона Маска до співробітників Twitter попереджає: "Шлях попереду важкий і вимагатиме інтенсивної роботи для досягнення успіху".

Ілон Маск надіслав свій перший електронний лист співробітникам Twitter, де закликав готуватися до "жахливої" економіки та припинити працювати дистанційно.

"Чесно кажучи, економічна картина попереду жахлива, особливо для такої компанії, як наша, що так залежить від реклами в складних економічних умовах. На додаток, 70% нашої реклами - це бренд, а не конкретні дії, що робить нас подвійно вразливими!", - написав Маск в електроному листі співробітникам Twitter пізно ввечері в середу.

Гендиректор зазначив, що пріоритетом компанії є Twitter Blue - оновлена передплата за $8 на місяць, що додає позначку верифікації до профілю користувача та кілька додаткових функцій.

"Без значних доходів від передплат є шанси, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. Нам потрібно, щоб приблизно половина нашого доходу надходила від Twitter Blue", - стверджує Маск.

Ще один електронний лист, надісланий пізніше, містив лише одне речення з темою "Пріоритет". В ньому Ілон сказав:

"Протягом наступних кількох днів абсолютним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких ботів/тролів/спаму".

Ще одна вимога - скасування віддаленої роботи. Відповідно до листа Маска, з 10 листопада співробітники повинні перебувати в офісі мінімум 40 годин на тиждень. Відсутність в офісі буде схвалена гендиректором Twitter лише в окремих випадках:

"Очевидно, що якщо ви фізично не можете поїхати в офіс або маєте важливі особисті зобов'язання, то ваша відсутність зрозуміла".

Раніше Twitter активно користувався політикою віддаленої роботи, що була введена під час пандемії. Маск не підтримував дистанційну роботу у Tesla, але в червні під час розмови зі співробітниками Twitter сказав, що "окремим" працівникам дозволять продовжити цю практику.

Після придбання компанії за $44 млрд Маск перш за все взявся скорочувати видатки та... працівників (Twitter має виплачувати близько 1 мільярда боргу на рік - сума перевищує нинішній заробіток компанії за рік). Наразі звільнено близько 50% персоналу, однак деяким вже пропонують повернутися.

Тим часом Meta звільняє 11 000 співробітників. Крім того, компанія перерозподілить більше ресурсів на "меншу кількість високопріоритетних областей зростання", включаючи рекламу, ШІ та метавсесвіт.

На доходи Twitter від реклами вже вплинули "хаотичний" стиль управління та особисті твіти Маска. Низка великих рекламодавців, включаючи страхову компанію Allianz і автовиробника Audi, призупинили рекламу в Twitter у відповідь на поглинання й амбіції Ілона зробити платформу зі "свободою слова".

На заході Twitter Spaces у середу Маск сказав рекламодавцям, що знає про їхнє занепокоєння та зазначив, що ще не вносив змін у політику модерації платформи. Раніше Маск звинувачував "групи активістів" у вчиненні тиску на рекламодавців, щоб вони припинили кампанії (не пропонуючи жодних доказів цього твердження), і звинуватив ці ж неназвані групи в "спробах знищити свободу слова в Америці".

Тим часом найпомітніша зміна системи перевірки Twitter уже дозволила незліченній кількості користувачів маскуватися під бренди та знаменитостей. У соцмережі з'явилися фейкові акаунти "Трампа", "Nintendo" та "Ісуса Христа" із синьою галочкою.