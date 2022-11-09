Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку

16:32 09.11.2022 |

Новини IT

 

Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджають про масове поширення електронних листів із шкідливими посиланнями нібито від імені Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У разі переходу за посиланням з листа на комп'ютері буде створено RAR-архів (наприклад, 08.11.2022.rar), що містить файл-ярлик з назвою "Засоби ТЗІ, що мають експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації". lnk". Відкриття цього файлу призведе до завантаження шкідливих програм, зокрема й тих, що викрадають дані", - зазначено в повідомленні в середу.

Згідно з ним, таку активність фахівці пов'язують із групою хакерів UAC-0010 (Armageddon).

"Наприкінці жовтня було зафіксовано розсилання шкідливих електронних листів від імені низки структур сектора безпеки та оборони - пресслужби Генштабу ЗСУ та Служби безпеки України. Тому не виключено, що птаке "прикриття" хакери можуть використовувати і надалі", - зазначили фахівці CERT-UA.

Як повідомлялося, хакерське угруповання UAC-0010 (Armageddon) пов'язують із ФСБ РФ. З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії до України вони належать до переліку найактивніших угруповань, які атакують Україну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7496
  0,2413
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7110  0,12 0,30 40,6424  0,02 0,06
EUR 39,2095  0,38 0,97 40,2781  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес