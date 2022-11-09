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У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
16:55 08.11.2022 |
Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найпродуктивніших смартфонів на основі операційної системи Android у трьох категоріях для міжнародного ринку.
Зазначимо, що міжнародний рейтинг помітно відрізняється від рейтингу AnTuTu для китайського ринку. Як зазначають експерти AnTuTu, у жовтні на ринку Android не було випущено жодних інших конкурентоспроможних нових пристроїв, окрім серії Xiaomi 12T, яка і увірвалася до рейтингів флагманів та субфлагманів, тоді як виробники зосередилися на листопадовому випуску нових пристроїв на базі Snap2. .
Флагманський рейтинг все ще складається в основному з моделей на основі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 і 8 Plus Gen 1. Лідером ROG 6 Dimensity Supreme Edition, що був у вересні, на основі MediaTek Dimensity 9000+ взагалі в рейтинг не потрапив. При цьому новий Xiaomi 12T Pro одночасно пробився на третє місце.
Загалом Топ-10 флагманів Android виглядає так: Asus ROG Phone 6, Asus ROG Phone 6 Pro, Xiaomi 12T Pro, Red Magic 7, Black Shark 5 Pro, Vivo X80, Motorola Edge 30 Pro, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Xiaomi 12 Pro та Motorola Edge X30.
Серед субфлагманських моделей і моделей середнього рівня грандіозних переміщень поки не спостерігається, якщо не брати до уваги Xiaomi 12T, що пробився відразу на третє місце.
До топ-3 субфлагманів увійшли Realme GT Neo 3, Poco X4 GT та Xiaomi 12T, а серед недорогих моделей - Nothing Phone 1, iQoo Z5 та Honor 70.
Статистику зібрано в період з 1 по 31 жовтня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
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