Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами

Майнінгові компанії почали масово розпродувати власне обладнання для видобутку криптовалют із значними знижками. Це викликано необхідністю покрити збитки, пов'язані з падінням ринку криптовалюту, пише видання The Wall Street Journal.

Посилаючись на дані криптомайнінгової компанії Luxor Technologies, журналісти повідомляють, що обладнання для майнінгу біткоїну зараз оцінюється в середньому в $24 за кожні 100 Тхеш продуктивності. Рік тому питома вартість становила $106 за 100 Тхеш.

У період зростання курсів криптовалют і, зокрема, біткоїна майнінгові компанії активно закуповували обладнання та орендували складські приміщення, нерідко вдаючись до кредитів на сотні мільйонів доларів. Щойно Федеральна резервна система США почала підвищувати відсоткові ставки, ризикові активи стали менш привабливими. З початку року курси цифрових валют стали різко падати. Біткоїн подешевшав з початку року приблизно на 70%, через що інтерес до майнінгу різко скоротився. У результаті майнінгові компанії зіштовхнулися зі збитками. Для багатьох єдиним виходом уникнути банкрутства залишається «скидання» активів, а саме розпродаж обладнання та відмова від орендованих приміщень, навіть незважаючи на те, що витрати на них були непорівнянні з вирученими коштами.

Про катастрофічну ситуацію свідчить різке зниження вартості великих компаній-майнерів. Ціна акцій однієї з найбільших у світі майнінгових компаній Core Scientific з початку року впала на 99%. TeraWulf втратила 93% своєї капіталізації з початку року. Акції Stronghold Digital Mining впали на 94%, а Riot Blockchain - на 74%.

У деяких випадках майнери розпродують за значними знижками абсолютно нове обладнання. Наприклад, Argo Blockchain PLC минулого тижня повідомила про продаж 3800 майнінгових установок, які навіть ще не встигли розпакувати.

Зазначається, що майнінг, як і раніше, може приносити прибуток, але як правило лише тим компаніям, які не мають високого боргового навантаження. І поки одні обладнання для майнінгу розпродують, інші користуються ситуацією та скуповують його за непрямими цінами. За даними криптовалютного сервісу Blockchain.com, загальний хешрейт мережі біткоїн нещодавно встановив новий рекорд. Експерти пояснюють зростання підключенням до мережі більш передового, ефективного та як наслідок більш прибуткового обладнання.



