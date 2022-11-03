Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найпродуктивніших флагманських смартфонів на основі операційної системи Android.

У жовтневому рейтингу AnTuTu домінують ігрові моделі, але змінився лідер. Якщо у вересні на перше місце злетів Asus ROG Phone 6 Dimensity Supreme Edition, заснований на MediaTek Dimensity 9000+, то в жовтні він опустився на друге місце, поступившись Asus ROG Phone 6 на основі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. На третє місце Magic 7S Pro потіснивши iQoo 10 Pro на четверту позицію.

Також у рейтинг потрапили Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro та Nubia Z40S Pro. Останній витіснив із Топ-10 доладний смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 жовтня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.