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АНАЛІТИКА

«$20 за мою синю галочку? До біса!». Стівен Кінг розкритикував подорожчання передплати Twitter Blue, після чого Маск запропонував скинути ціну

11:36 01.11.2022 |

Новини IT

 

Письменник Стівен Кінг відреагував на ймовірне підвищення вартості передплати Twitter Blue - місячний внесок за пропозицією Ілона Маска має становити $19,99 замість попередніх $4,99.

Зараз за $4,99 на місяць Twitter Blue пропонує ряд додаткових функцій, включаючи відсутність реклами, панель навігації, що налаштовується, можливість створення вкладок та ін. Натомість Ілон Маск хоче впровадити передплату вартістю $19,99 на місяць, яка включає функцію підтвердження облікового запису. Відповідно до нинішнього плану, у перевірених користувачів буде 90 днів, щоб оформити підписку або втратити свою синю галочку, що підтверджує перевірку облікового запису.

Декого з користувачів не дуже порадували такі перспективи, зокрема письменник Стівен Кінг висловив невдоволення щодо надто високої плати "за синю галочку".

"До біса це, хай вони мені платять. Якщо це введуть, я збанкручусь і піду як Енрон"$20 за мою синю галочку? До біса!". Стівен Кінг розкритикував подорожчання передплати Twitter Blue, після чого Маск запропонував скинути ціну до $8, - написав Кінг.

На обурення Кінга вже відреагував сам Ілон Маск, запропонувавши йому передплату у розмірі 8 доларів (тільки не зрозуміло, чи це пропозиція особисто для Кінга, чи можлива вартість передплати для усіх користувачів).

"Треба якось платити по рахунках! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо 8 доларів?", - пише Маск.

Також генеральний директор Twitter додав, що це "єдиний спосіб перемогти ботів і тролів" та пообіцяв пізніше обґрунтувати підвищення ціни.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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