Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter

Twitter сформує спеціальну раду для модерації контенту "зі значно різними точками зору", котра буде ухвалювати рішення щодо долі раніше заблокованих акаунтів, повідомив новий власник компанії, американський мільярдер Ілон Маск у п'ятницю, 28 жовтня.

"Twitter сформує раду з модерації контенту зі значно різними точками зору. До скликання цієї ради не ухвалюватиметься жодних важливих рішень щодо змісту або відновлення акаунту", - написав Маск. Інформації щодо членів цієї ради та їхні повноваження він не надав.

Як повідомляла агенція Bloomberg, після придбання Twitter Маск планує, зокрема, відмовитися від довічного блокування користувачів соцмережі. Під такий бан потрапив експрезидент США Дональд Трамп, обліковий запис якого заблокували після заворушень за участі його прихильників у будівлі Капітолію в січні 2021 року.

Маск: "Пташку звільнено"

У ніч на п'ятницю, 28 жовтня, Маск у притаманній йому манері натякнув на завершення операції з придбання Twitter дещо загадковим твітом. "Пташку звільнено", - написав він.

Напередодні він також змінив опис профілю у себе в Twitter на "Chief Twit" ("Головний твіт") і відвідав офіс компанії. А в ніч 28 жовтня декілька американських ЗМІ повідомили, що Ілон Маск перебрав контроль над Twitter і вже звільнив кількох топменеджерів, у тому числі головного виконавчого директора Парага Агравала.

Логотип Twitter - синій птах - і Маск завжди наголошував, що він прагне позбавити платформу того, що він вважає зайвими обмеженнями свободи вираження думки й поглядів. Критики побоюються, що він може заохочувати поширення мови ненависті та підбурювання, з чим команди Twitter борються роками.

Уперше бізнесмен заявив про намір купити компанію у квітні і навіть зміг змінити думку ради директорів Twitter, яка спочатку не хотіла продавати йому свій бізнес. Однак в липні Маск заявив, що розриває угоду. Його адвокат аргументував це рішення тим, що компанія "істотно порушила численні положення угоди про злиття".

Після цього голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив, що компанія як і раніше планує закрити угоду "за ціною та умовах, які було узгоджено з Маском", та планує виграти суд аби забезпечити виконання угоди про злиття. На почату жовтня Маск повідомив компанії, що все таки завершить угоду.