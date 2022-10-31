На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter

У міру того, як вщухає галас навколо покупки Twitter Ілоном Маском (Elon Musk), аналітики та інвестори Wall Street все частіше задаються питанням, а чи зможе бізнесмен, що вже відповідає за Tesla та SpaceX, впоратися з новим активом. Завдання явно не просто.

Очікується, що пан Маск, який володіє також стартапом Neuralink і компанією Boring, спочатку особисто очолить соцмережу, передає Reuters з посиланням на власні джерела. Раніше він звільнив генерального директора Парага Агарвала (Parag Agarwal) та кілька інших топ-менеджерів компанії.

Зараз ставки для Tesla високі: компанія розширює виробництво на заводах у Техасі та Німеччині, а також протистоїть конкуренції з боку Ford і General Motors. З моменту, як Маск зробив Twitter пропозицію про покупку, акції Tesla втратили майже третину ринкової вартості - індекс S&P 500 за той же час знизився вдвічі менше.

Бізнесмен загалом описав свої наміри щодо Twitter: знизити кількість спам-ботів, пом'якшити політику модерації контенту і загалом не допустити, щоб платформа розколола суспільство. Віце-президент Gartner з питань автопрому Майк Ремсі (Mike Ramsey) зазначив, що ієрархія керівництва Tesla не така чітка, як у SpaceX, тому топ-менеджменту автовиробника доведеться взяти на себе додаткову відповідальність за роботу компанії. При цьому на продаж Tesla тепер може впливати політика адміністрації Twitter, хоча поки немає ясності, чи позитивним буде такий вплив, чи негативним.