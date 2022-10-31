Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter

06:35 31.10.2022 |

Новини IT

 

У міру того, як вщухає галас навколо покупки Twitter Ілоном Маском (Elon Musk), аналітики та інвестори Wall Street все частіше задаються питанням, а чи зможе бізнесмен, що вже відповідає за Tesla та SpaceX, впоратися з новим активом. Завдання явно не просто.

Очікується, що пан Маск, який володіє також стартапом Neuralink і компанією Boring, спочатку особисто очолить соцмережу, передає Reuters з посиланням на власні джерела. Раніше він звільнив генерального директора Парага Агарвала (Parag Agarwal) та кілька інших топ-менеджерів компанії.

Зараз ставки для Tesla високі: компанія розширює виробництво на заводах у Техасі та Німеччині, а також протистоїть конкуренції з боку Ford і General Motors. З моменту, як Маск зробив Twitter пропозицію про покупку, акції Tesla втратили майже третину ринкової вартості - індекс S&P 500 за той же час знизився вдвічі менше.

Бізнесмен загалом описав свої наміри щодо Twitter: знизити кількість спам-ботів, пом'якшити політику модерації контенту і загалом не допустити, щоб платформа розколола суспільство. Віце-президент Gartner з питань автопрому Майк Ремсі (Mike Ramsey) зазначив, що ієрархія керівництва Tesla не така чітка, як у SpaceX, тому топ-менеджменту автовиробника доведеться взяти на себе додаткову відповідальність за роботу компанії. При цьому на продаж Tesla тепер може впливати політика адміністрації Twitter, хоча поки немає ясності, чи позитивним буде такий вплив, чи негативним.
За матеріалами: Reuters
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4095
  0,3291
 0,90

Курс обміну валют на 28.10.22, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9389  0,16 0,42 39,9385  0,20 0,49
EUR 38,2241  0,15 0,39 39,4626  0,29 0,74

Міжбанківський ринок на 28.10.22, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес