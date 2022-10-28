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АНАЛІТИКА

У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК

13:32 28.10.2022 |

Новини IT

 

У майбутньому оновленні Windows 11 ноутбуки та ПК отримують можливість автоматично запускати точку доступу на смартфоні, використовуючи програму Phone Link (раніше вона називалася "Ваш телефон"). Поки що йдеться лише про смартфони Samsung Galaxy.

Ця функція була виявлена у попередній версії Windows 11 з номером збирання 25231 для учасників програми раннього доступу. Програма Phone Link дозволить запускати точку доступу на смартфоні прямо зі сполученого ПК або ноутбука.

Ідея полягає в тому, що смартфон та комп'ютер будуть пов'язані на Wi-Fi. За потреби можна буде дати команду, щоб увімкнути точку доступу на мобільному пристрої. Звісно ж, потрібно буде, щоб у смартфоні була SIM-карта з оплаченим інтернет-трафіком.

У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК

 

У компанії пояснили, що такий підхід дозволить максимально швидко підключитися до мережі, щоб не витрачати час на введення паролів та синхронізацію пристроїв. Фактично це клон функції, яка є на macOS і iPhone. Також сама Samsung підтримує можливість увімкнення точки доступу на іншому пристрої з Android за допомогою облікового запису Samsung. Зрештою, це працює і на Chromebook з більшістю смартфонів на Android.

Вимога для смартфонів включає прошивку One UI 4.1.1 або новішу. Тобто точно підійдуть моделі Galaxy S21, S22, Fold 3, Fold 4 і, можливо, деякі інші. На ПК буде потрібно Windows 11 версії 22H2 з номером збірки 22621 і вище, а також версію Phone Link версії 1.22082.111.0 або вище.

Передбачається, що новинка стане доступною для всіх найближчими місяцями.
 

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