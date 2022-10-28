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Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
08:39 28.10.2022 |
Засновник SpaceX Ілон Маск хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок. Саме тому він придбав соціальну мережу Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист американського мільярдера до рекламодавців.
Винахідник зазначив, що для майбутньої цивілізації важливо дискутувати на різні теми у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості.
Ілон Маск наголосив, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайності та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.
Водночас він попередив, що і у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".
Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру
CNBC інформує, що попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал вже покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.
До слова, в Ілона Маска був час до п'ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.
Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинку угоди.
Засновник SpaceX мав з'явитися до суду, запланованого на 17-21 жовтня. Проте, напередодні засідання мільярдер заявив, що таки готовий завершити угоду.
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