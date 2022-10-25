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АНАЛІТИКА

Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор

17:50 25.10.2022 |

Новини IT

Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
 

Днями компанія General Atomics (GA) оголосила про нову концепцію експериментальної термоядерної установки (FPP) для отримання безпечної та економічно чистої термоядерної енергії. Питання про створення демонстратора незабаром вирішуватиметься з партнерами компанії. У разі узгодження проекту у США може з'явитися перша у світі електростанція на термоядерному синтезі, яка покаже життєздатність технології.

В основі проекту лежить запропоноване General Atomics унікальне рішення щодо зняття енергії термоядерного синтезу в бланкеті з карбіду кремнію, а не широко використовуваної сьогодні для виготовлення токамаків сталі. Бланкети переводять енергію що виникають у процесі синтезу нейтронів у простий подальшої утилізації стан. Зокрема, розігріваючи теплоносій для подальшого використання у газових турбінах для вироблення електрики.

Рішення General Atomics GAMBL (GA Modular Blanket) дозволить підняти температуру теплоносія вдвічі з приблизно 500 °C до понад 1000 °C. Також у бланкеті у процесі реакцій виробляється тритій - майбутній компонент палива, що забезпечить самодостатність процесів термоядерного синтезу.


«Експериментальна термоядерна установка General Atomics - це революційний крок уперед для комерціалізації термоядерної енергії, - сказав д-р Вейн Соломон (Wayne Solomon), віце-президент з енергії магнітного синтезу компанії General Atomics. - Наш практичний підхід до створення FPP є кульмінацією більш ніж шістдесятирічних інвестицій у дослідження та розробки у галузі термоядерного синтезу».

Найбільшим у світі експериментом зі створення термоядерного реактора (токамака) зі стійким виходом енергії, що самопідтримується, залишається міжнародний проект ІТЕР на півдні Франції. Але електрика на реакторі ІТЕР не вироблятиметься. Тому проект General Atomics буде вигідно відрізнятися від ІТЕР, хоча потужності установок будуть непорівнянні за масштабами. Втім, повторити міжнародний проект на рівні окремих країн буде неможливо, тоді як відносно компактна установка General Atomics може стати масовою, якщо вона себе виправдає на рівні демонстратора.
За матеріалами: General Atomics
 

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