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Артур Еш
WhatsApp припинила роботу по всьому світу
13:50 25.10.2022 |
Платформа обміну повідомленнями WhatsApp припинила роботу для користувачів практично в усьому світі.
Користувачі платформи, що належить Meta, почали повідомляти про проблеми близько 11 години у вівторок. В Україні після 13 години додаток знову почав працювати.
Протягом пів години було опубліковано понад 12 000 повідомлень, повідомляє сайт статусу служби Down Detector.
Багато людей скаржилися в соціальних мережах, що не можуть надсилати або отримувати повідомлення. У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.
Представник компанії Meta прокоментував ситуацію так: "Ми знаємо, що деякі люди зараз мають проблеми з надсиланням повідомлень, і ми працюємо над відновленням WhatsApp для всіх якомога швидше".
Збій, ймовірно, зірве плани багатьом користувачам. Додаток, який пропонує наскрізне шифрування повідомлень, є популярним методом групового спілкування для соціальних, робочих і батьківських заходів.
Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.
Схоже, що збій поширився по всьому світу, журналісти BBC в Австралії та Україні повідомляють про низку проблем з використанням платформи.
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