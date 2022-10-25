WhatsApp припинила роботу по всьому світу

Платформа обміну повідомленнями WhatsApp припинила роботу для користувачів практично в усьому світі.

Користувачі платформи, що належить Meta, почали повідомляти про проблеми близько 11 години у вівторок. В Україні після 13 години додаток знову почав працювати.

Протягом пів години було опубліковано понад 12 000 повідомлень, повідомляє сайт статусу служби Down Detector.

Багато людей скаржилися в соціальних мережах, що не можуть надсилати або отримувати повідомлення. У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.

Представник компанії Meta прокоментував ситуацію так: "Ми знаємо, що деякі люди зараз мають проблеми з надсиланням повідомлень, і ми працюємо над відновленням WhatsApp для всіх якомога швидше".

Збій, ймовірно, зірве плани багатьом користувачам. Додаток, який пропонує наскрізне шифрування повідомлень, є популярним методом групового спілкування для соціальних, робочих і батьківських заходів.

Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.

Схоже, що збій поширився по всьому світу, журналісти BBC в Австралії та Україні повідомляють про низку проблем з використанням платформи.