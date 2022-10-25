Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди

В черговий раз побито рекорд швидкості передачі даних з використанням джерела світла та оптичного чипа. Інженери передавали дані з неймовірною швидкістю 1,84 петабіт за секунду (Пбіт/с), що майже вдвічі перевищує глобальний інтернет-трафік за секунду.

Важко уявити, наскільки насправді швидкі 1,84 Пбіт/с. Один петабіт - це мільйон гігабітів. Це більш ніж 20 разів швидше, ніж ESnet6, майбутнє оновлення наукової мережі, котру використовує NASA та інші організації.

Більш вражає є той факт, що цей новий рекорд швидкості було встановлено з використанням одного джерела світла та одного оптичного чипа. Інфрачервоний лазер прямує на мікросхему, що називається частотним гребінцем, котра поділяє світло на сотні різних частот або кольорів. Потім дані можуть бути закодовані у світло шляхом модуляції амплітуди, фази та поляризації кожної з цих частот, перш ніж об'єднувати їх в один промінь і передавати його по оптоволокну.

В експериментах дослідники з Данського технічного університету (DTU) та Технологічного університету Чалмерса використовували установку для передачі даних, закодованих у 223 каналах довжин хвиль, за допомогою оптичного волокна довжиною 7,9 км, що містить 37 окремих каналів. Для порівняння, глобальна пропускна спроможність інтернету оцінюється приблизно в 1 Пбіт/с.

Ця швидкість передачі значно перевищує попередній рекорд в 1,02 Пбіт/с, який було встановлено у травні цього року. Попередня конструкція оптичного чипа, аналогічна до тієї, що використовувалася в новому дослідженні, в середині 2020 року забезпечувала пропускну здатність 44 Тбіт/с.

За твердженням команди вчених, новий чип ще далекий від максимально можливої ​​продуктивності. Використовуючи обчислювальну модель для масштабування потенціалу передачі даних у системі, дослідники стверджують, що зрештою швидкість може досягти неймовірних 100 Пбіт/с.