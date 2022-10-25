Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
08:37 25.10.2022 |
В черговий раз побито рекорд швидкості передачі даних з використанням джерела світла та оптичного чипа. Інженери передавали дані з неймовірною швидкістю 1,84 петабіт за секунду (Пбіт/с), що майже вдвічі перевищує глобальний інтернет-трафік за секунду.
Важко уявити, наскільки насправді швидкі 1,84 Пбіт/с. Один петабіт - це мільйон гігабітів. Це більш ніж 20 разів швидше, ніж ESnet6, майбутнє оновлення наукової мережі, котру використовує NASA та інші організації.
Більш вражає є той факт, що цей новий рекорд швидкості було встановлено з використанням одного джерела світла та одного оптичного чипа. Інфрачервоний лазер прямує на мікросхему, що називається частотним гребінцем, котра поділяє світло на сотні різних частот або кольорів. Потім дані можуть бути закодовані у світло шляхом модуляції амплітуди, фази та поляризації кожної з цих частот, перш ніж об'єднувати їх в один промінь і передавати його по оптоволокну.
В експериментах дослідники з Данського технічного університету (DTU) та Технологічного університету Чалмерса використовували установку для передачі даних, закодованих у 223 каналах довжин хвиль, за допомогою оптичного волокна довжиною 7,9 км, що містить 37 окремих каналів. Для порівняння, глобальна пропускна спроможність інтернету оцінюється приблизно в 1 Пбіт/с.
Ця швидкість передачі значно перевищує попередній рекорд в 1,02 Пбіт/с, який було встановлено у травні цього року. Попередня конструкція оптичного чипа, аналогічна до тієї, що використовувалася в новому дослідженні, в середині 2020 року забезпечувала пропускну здатність 44 Тбіт/с.
За твердженням команди вчених, новий чип ще далекий від максимально можливої продуктивності. Використовуючи обчислювальну модель для масштабування потенціалу передачі даних у системі, дослідники стверджують, що зрештою швидкість може досягти неймовірних 100 Пбіт/с.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
Бізнес
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ