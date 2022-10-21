Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти

Вчені з Трініті-коледжу в Дубліні висунули гіпотезу, що людський мозок може використовувати квантові обчислення для роботи. Зокрема, у такий спосіб можна пояснити феномен свідомості. Дослідження було опубліковано у журналі Journal of Physics Communications.

За словами співавтора роботи, доктора Крістіана Керскенса (Christian Kerskens), провідного фізика в Інституті нейробіології при Трініті-коледжі, ця ідея виникла у дослідників у ході їх експериментів, які проводилися для доказу квантової гравітації.

Під час цих експериментів відомі квантові системи взаємодіяли з невідомими. Якщо у відомої системи відбувалася квантова заплутаність, то отже і невідома система мала бути квантовою. Цей підхід дозволяє визначити параметри тих систем, про які нічого невідомо.

В експерименті за допомогою апарату МРТ (магніторезонансна томографія) вимірювалися спіни протонів в мозковій рідині. Вони виступали як відома система. У результаті дослідження виявилося, що апарат МРТ фіксує сигнали, схожі на ті, що пов'язані з ритмом серця. Але такі сигнали зазвичай відстежують за допомогою ЕЕГ (електроенцефалограми), на діаграмі МРТ їх не видно.

Вчені вважають, що такий ефект вони змогли спостерігати через квантову заплутаність. А з цього вони прийшли до висновку, що мозок працює як квантова система. Також наголошується, що ці функції корелювали з функціонуванням короткострокової пам'яті та свідомістю, тому є шанси, що свідомість працює саме на квантових ефектах.

До речі, подібну ідею ще 1989 року висловив Роджер Пенроуз (Roger Penrose).