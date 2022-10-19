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АНАЛІТИКА

Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи

09:00 19.10.2022 |

Новини IT

 

Період очікування постачання мікрочипів у серпні все ще набагато довше, ніж до пандемії - у жовтні 2019 року він становив лише 12,7 тижня, але розмір місячного зниження значний. Bloomberg пише, що час очікування скоротився для всіх ключових категорій продуктів, причому найбільше зниження спостерігалося для пристроїв з керуванням живленням та аналогових чипів.

 

На піку нестача чипів вплинула на такі галузі як автомобілебудування. Також будь-хто, хто намагався купити відеокарти в середині та наприкінці 2020 року, підтвердить, як усе було погано.

За іронією долі, багато галузей зараз страждають від протилежної проблеми. Споживчий попит впав після того, як фабрики наростили виробництво, росія вдерлася в Україну і різко зросла інфляція, що призвело до накопичення надлишкових запасів.

Надлишок пропозиції призвів до падіння цін на відеокарти, твердотілі накопичувачі та оперативну пам'ять. Що стосується двох останніх виробники змушені були скоротити виробництво. Крім того, такі компанії, як AMD та Intel, змушені зменшувати виробництво та звільняти співробітників.

Однак не на всіх ринках брак чипів закінчився. Фінансовий директор Dell Том Світ заявив минулого місяця, що попри повернення ланцюжка постачання ПК до своєї історичної норми, ринок серверів продовжує страждати через брак напівпровідників.

За матеріалами: ITC.ua
 

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