Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
09:00 19.10.2022 |
Період очікування постачання мікрочипів у серпні все ще набагато довше, ніж до пандемії - у жовтні 2019 року він становив лише 12,7 тижня, але розмір місячного зниження значний. Bloomberg пише, що час очікування скоротився для всіх ключових категорій продуктів, причому найбільше зниження спостерігалося для пристроїв з керуванням живленням та аналогових чипів.
На піку нестача чипів вплинула на такі галузі як автомобілебудування. Також будь-хто, хто намагався купити відеокарти в середині та наприкінці 2020 року, підтвердить, як усе було погано.
За іронією долі, багато галузей зараз страждають від протилежної проблеми. Споживчий попит впав після того, як фабрики наростили виробництво, росія вдерлася в Україну і різко зросла інфляція, що призвело до накопичення надлишкових запасів.
Надлишок пропозиції призвів до падіння цін на відеокарти, твердотілі накопичувачі та оперативну пам'ять. Що стосується двох останніх виробники змушені були скоротити виробництво. Крім того, такі компанії, як AMD та Intel, змушені зменшувати виробництво та звільняти співробітників.
Однак не на всіх ринках брак чипів закінчився. Фінансовий директор Dell Том Світ заявив минулого місяця, що попри повернення ланцюжка постачання ПК до своєї історичної норми, ринок серверів продовжує страждати через брак напівпровідників.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
Бізнес
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo