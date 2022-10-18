Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android

Google оголосила, що в попередній версії платформи Google Play Services beta та в останній збірці браузера на тестовому каналі Chrome Canary з'явилася підтримка ключів доступу (passkeys), які забезпечать доступ до сервісів компанії та в перспективі до сторонніх ресурсів без необхідності вводити пароль.

Раніше техногіганти в особі Apple, Google і Microsoft за підтримки FIDO Alliance повідомили про намір реалізувати на найбільших платформах можливість входу без пароля - його заміною стає мобільний телефон. Встановивши пакет Google Play Services і настільний Chrome, що підтримує новий спосіб входу, користувач спочатку створює на телефоні ключ доступу, запевняючи його введенням коду блокування або біометрією - для наступного входу в систему на телефоні буде достатньо підтвердити свій намір аналогічним чином.

Збережений на телефоні ключ блокування згодом можна використовувати для входу в сумісний сервіс на іншому пристрої - ноутбуці або десктопі. Для цього і сервіс, і браузер, що використовується на комп'ютері, повинні підтримувати такий спосіб аутентифікації. Щоб зробити вхід, необхідно відсканувати QR-код, що генерується браузером. Ключ зберігається на телефоні або на клієнтському комп'ютері та синхронізується через хмарне сховище, щоб уникнути повного блокування облікового запису при втраті телефону або пошкодження даних на ПК.

До кінця року Google пообіцяла випустити для сторонніх розробників інструменти API для реалізації входу за ключом доступу на інших ресурсах - підтримку технології можна буде реалізувати як у програмах під Android, так і на веб-сайтах. У компанії впевнені, що новий спосіб аутентифікації виявиться для користувачів зручнішим за традиційні засоби, і вхід по паролю з часом відійде в минуле.