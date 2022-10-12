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Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
11:22 12.10.2022 |
Після невдачі з сервісом Stadia, підтримка якого буде припинена через кілька місяців, корпорація Google разом із кількома партнерами з апаратного та програмного забезпечення анонсувала нову ініціативу, яку вона називає «першими у світі ноутбуками, створеними спеціально для хмарних ігор». Мова про ігрові хромбуки.
Ноутбуки з ChromeOS мають великий успіх у сфері освіти та в корпоративному секторі. Майже всі ці пристрої можуть чудово працювати з хмарними ігровими сервісами. Проте нові ноутбуки, анонсовані сьогодні, в технічному відношенні досить сильно відрізняються від звичайних хромбуків.
Перший пристрій - Acer Chromebook 516 GE - має 16-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2560 x 1600 і частотою оновлення 120 Гц, а також клавіатуру з RGB-підсвічуванням та технологією Anti-Ghosting. Залежно від конфігурації ноутбук може комплектуватися різними моделями процесорів Intel Core 12-го покоління, аж до Core i7.
Ноутбук оснащений гігабітним портом Ethernet, двома USB-C, а також роз'ємами USB-A та HDMI. Реалізовано технологію об'ємного звуку DTS через два динаміки, спрямовані вгору, та два динаміки, спрямовані вниз. Acer запропонує кілька конфігурацій пристрою, але перша з'явиться у продажу вже цього місяця за ціною 650 доларів - вона включатиме процесор Core i5, 8 Гбайт оперативної пам'яті та 256-Гбайт NVMe SSD.
ASUS представила Chromebook Vibe CX55 Flip, який оснащений 15,6-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 144 Гц. Як випливає з назви, CX55 може розкритися та використовуватись у режимі планшета. У клавіатури немає RGB-підсвічування, але вона має досить характерну оранжеву окантовку навколо основних ігрових клавіш WASD; а хід клавіш складає 14 мм. У CX55 використовують процесори Intel 11-го покоління: доступні конфігурації з Core i3, Core i5 або Core i7. Об'єм ОЗУ становить 8 або 16 Гбайт, обсяг накопичувача - до 512 Гбайт. Ноутбук також оснащений двома USB-C та портами USB-A та HDMI.
Хромбук ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip надійде у продаж цього місяця, і Google повідомила, що ціна на нього буде починатися від $399 - мабуть, про конфігурацію на молодшому Core i3.
І нарешті, третій пристрій - IdeaPad Gaming Chromebook від Lenovo - має чимало спільного з ноутбуком Acer. Цей ноутбук має 16-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц, а також RGB-клавіатуру з ходом клавіш 1,5 мм. Варіанти конфігурації включають процесори Intel Core i3 або Core i5 12-го покоління, 8 Гбайт оперативної та від 128 до 512 Гбайт флеш-пам'яті. Цей ноутбук пропонує лише два порти USB-C, один порт USB-A та слот microSD. Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook надійде у продаж цього місяця; його ціна розпочинатиметься з 599 доларів США.
Для того, щоб усі покупці цих хромбуків могли відразу ж почати грати, Lenovo, Acer та ASUS включають до комплекту тримісячну підписку на сервіси GeForce Now (рівня RTX 3080) та Amazon Luna+. А ASUS зі своїм хромбуком також постачає ігрову мишу SteelSeries Rival 3.
Зі свого боку, Google уклала партнерські угоди з NVIDIA, Amazon та Microsoft, щоб забезпечити максимально комфортну роботу цих пристроїв із сервісами GeForce Now, Luna та Xbox Game Pass. Партнерство з NVIDIA, ймовірно, найбільш значне, тому що вперше на пристроях з ChromeOS з'явиться рівень продуктивності GeForce Now RTX 3080 - це означає, що ігри будуть йти в дозволі до 1600p при 120 FPS, з включеним трасуванням променів (зрозуміло, за умови, що гра підтримує її). Окрім цього, Google оптимізує ChromeOS спеціально для цих ноутбуків, щоб спростити прямий запуск ігор.
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