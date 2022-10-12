Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»

Міністерство оборони США опублікувало список компаній, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці країни через їхні зв'язки з китайським урядом. У цей список була включена і компанія DJI - найбільший у світі виробник дронів.

«Ми маємо намір протидіяти стратегії злиття військових та цивільних компаній КНР, яка підтримує цілі модернізації Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) шляхом забезпечення її доступу до передових технологій та досвіду, які набувають і розробляють цивільні компанії, університети та дослідницькі програми КНР, - пише оборони США у своїй заяві. - Розділ 1260H наказує Міністерству почати виявляти, серед іншого, учасників військово-цивільного синтезу, які прямо чи опосередковано працюють у Сполучених Штатах».

Компанія DJI прокоментувала своє включення до «чорного списку» військовими США: «DJI стоїть окремо як єдина компанія-виробник дронів, яка чітко засуджує та активно перешкоджає військовому використанню своєї продукції, включаючи припинення всіх ділових операцій у Росії та Україні, щоб спробувати захистити наші дрони від конфлікту цих країнах. Компанія DJI не підпадає під жодну з категорій, встановлених законом для включення до цього чорного списку. Наша компанія не є військовою ні в Китаї, ні в США, ні деінде. DJI ніколи не розробляла та не виробляла обладнання військового призначення, а також ніколи не просувала та не продавала свою продукцію для військового використання у будь-якій країні. Натомість ми завжди розробляли продукти на користь суспільства та порятунку життів».

Це лише останній приклад боротьби влади США із компанією DJI. У 2020 році компанія була внесена до "Чорного економічного списку", що позбавило її можливості вести бізнес з американськими компаніями. У 2021 році високопосадовець Федеральної комісії зв'язку закликав додати DJI до «Забороненого списку» FCC, що не дозволило б їй продавати свою продукцію в США. Минулого року DJI, поряд із сімома іншими китайськими компаніями, було додано до списку «китайських компаній військово-промислового комплексу» Казначейства США.

Незважаючи на заборони і чорні списки, офіційні представники Міністерства внутрішньої безпеки США і ФБР визнають, що їхні співробітники, як і раніше, використовують дрони DJI. Таким чином, неясно, з якими наслідками зіткнеться компанія після включення до цього списку.