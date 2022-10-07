Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2

Ще під час травневої конференції I/O Google формально анонсувала смартфони серії Pixel 7. А зараз компанія провела повноцінну презентацію моделей Pixel 7 та Pixel 7 Pro.





Пристрої одержали новий процесор Google Tensor G2. Він забезпечує покращену продуктивність та ряд нових функцій машинного навчання. SoC включає 8 обчислювальних ядер: 2 ядра Cortex-X1 Prime з частотою 2,85 ГГц, 2 ядра Cortex-A78 Performance з частотою 2,35 ГГц та 4 ядра Cortex-A55 з частотою 1,8 ГГц. Також чіп містить GPU Mali G710 MP07 та тензорний блок TPU нового покоління.

Новий процесор дозволив реалізувати та покращити ряд програмних функцій. Наприклад, режим Cinematic Blur застосовує ефект портретного режиму з розмиттям фону для відео. Режим Night Sight тепер працює вдвічі швидше. Функція Photo Unblur використовує машинне навчання для усунення розмиття зображення, викликаного рухом об'єкта або тремтінням камери. Функція Direct My Call тепер швидше показуватиме пункти меню, а застосунок Recorder буде автоматично позначати, коли говорять різні люди. Також з'явилася автоматична трансформація аудіозаписів у текст. І ще покращено чутність телефонної розмови в галасливому середовищі.

Компактна версія Pixel 7 оснащена 6,3-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт.

Пристрій містить 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, 128 чи 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 3.1. Подвійна камера на задній панелі включає головний 50-мегапіксельний модуль з OIS та 12-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 114 градусів. Фронтальна камера - 10,8-мегапіксельна. Смартфон комплектується батареєю місткістю 4355 мАг, підтримує швидку провідну (відновлює до 50% заряду за 30 хвилин при використанні зарядного пристрою Google потужністю 30 Вт) і швидку бездротову зарядку. Апарат має розміри 155,6×73,2×8,7 мм і масу 197 г.

Модель Pixel 7 Pro отримала 6,7-дюймовий LTPO pOLED дисплей з роздільною здатністю 3120x1440p пікселів, змінною частотою оновлення від 10 Гц до 120 Гц і піковою яскравістю 1500 нит.

У цьому разі пропонується 12 ГБ оперативної пам'яті, а місткість сховища може становити 128, 256 чи 512 ГБ. Камера у цій моделі потрійна. Головний 50-мегапіксельний модуль з OIS доповнений 12-мегапіксельним надширококутним модулем з кутом огляду 125,8 градуса, а також 48-мегапіксельним телефото модулем з 5-кратним оптичним збільшенням і власною OIS. Фронтальна камера виконана на базі сенсора з роздільною здатністю 10,8 Мп. Батарея в цьому випадку має місткість 5000 мАг і також підтримує швидку провідну та швидку бездротову зарядку. Розміри становлять 162,9 x76,6×8,9 мм, а маса - 212 г.

Обидві моделі оснащені сканером відбитків пальців у дисплеї, чипом безпеки Titan M2, стерео динаміками, роз'ємом USB Type-C 3.2 Gen 2, модулями 5G, 4G LTE, Bluetooth, Wi-Fi 6E та NFC. Заявлено захист від пилу та води за стандартом IP68. Пристрої працюють під керуванням Android 13. Google обіцяє випускати оновлення безпеки протягом 5 років.

Нові смартфони Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro вже доступні для попереднього замовлення за ціною від $599 та $899 відповідно. Порівняно з моделями попереднього покоління ціни не змінилися.