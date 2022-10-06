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АНАЛІТИКА

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

09:21 06.10.2022 |

Новини IT

 

Ряд західних ресурсів отримали у своє розпорядження дискретні настільні відеокарти Intel Arc A770 та A750 та змогли їх ретельно протестувати. 5 жовтня нарешті інформаційне ембарго було знято, і на багатьох сайтах з'явилися матеріали з оглядами цих новинок.

Детальні технічні характеристики Intel Arc A770 та A750 представлені на наступному зображенні.

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

А тепер розглянемо короткі результуючі висновки оглядачів про дані пристрої.

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Загалом оглядачі відзначають хорошу продуктивність нових відеокарт. Найчастіше Intel Arc A770 і A750 забезпечують продуктивність, порівнянну з NVIDIA GeForce RTX 3060. Але з деякими застереженнями. Відеокарти добре проявляють себе в іграх на базі API DirectX 12 або Vulkan і за активованої технології Resizable BAR. Без Resizable BAR і в старіших іграх на базі DirectX 11 продуктивність суттєво просідає. Проте результати тестів при активованому трасуванні променів виявилися на хорошому рівні. Також продуктивність кодування AV1 у відеокартах Arc A7 перевершує конкурентів.

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Нові відеокарти Intel Arc A770 та A750 мають набагато більший кристал GPU, ніж конкуренти. Вони споживають значно більше енергії як під навантаженням, так і в режимі простою. Разом з тим кулер добре справляється з відведенням тепла від компонентів. Він не зовсім безшумний, але досить тихий.

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Додатково оглядачі відзначають сирість драйверів. Під час підготовки оглядів нерідко зустрічалися збої та проблеми, пов'язані з ПЗ, які практично незнайомі користувачам GeForce та Radeon.

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше

 

До переваг новинок оглядачі віднесли їхню відносно невисоку вартість. При ціні $289 (Arc A750) та $329 (Arc A770) відеокарти Intel забезпечують продуктивність, порівнянну з GeForce RTX 3060, яка коштує дорожче. При цьому молодша модель добре зарекомендувала себе для роздільної здатності 1080p, а старша версія також непогано справляється і з роздільною здатністю 1440p.
За матеріалами: ITC.ua
 

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