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Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
13:30 05.10.2022 |
Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu опублікували вересневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів флагманського та середнього рівнів на базі Android. І перші місця в ньому посіли пристрої із процесорами MediaTek.
Перше місце серед флагманів зайняв ASUS ROG Phone 6D Ultimate edition, який має чіп MediaTek Dimensity 9000+. Він одним махом обійшов дев'ять флагманських пристроїв із процесорами Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, набравши рекордні на даний момент 1123036 балів.
Варто відзначити, що ROG Phone 6D Ultimate, крім безпрецедентної продуктивності, також має великий час автономної роботи і чудово справляється з розсіюванням тепла завдяки унікальній конструкції корпусу.
Що стосується продуктивності смартфонів середнього цінового сегмента, то перше місце дісталося OnePlus Ace, який набрав 821 025 балів.
OnePlus Ace також оснащений чіпсетом від MediaTek - Dimensity 8100-Max, в якому, порівняно із звичайними Dimensity 8100 підвищено FPS в іграх, покращилися можливості роботи з ІІ та з'явилися нові алгоритми обробки для нічної фото- та відеозйомки. Завдяки цим перевагам нового Dimensity 8100-Max у поєднанні з високою ефективністю тепловідведення OnePlus Ace по праву посів перше місце. Також апаратами на згаданій платформі дісталися друге та третє місця рейтингу.
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