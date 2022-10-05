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Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
23:12 04.10.2022 |
Компанія Xiaomi офіційно анонсувала флагманську лінійку смартфонів другої половини 2022 року - Xiaomi 12T та 12T Pro. При цьому модель Xiaomi 12T Pro є першою в лінійці виробника, оснащеною 200-мегапіксельним сенсором Samsung HP1. Звичайна версія задовольняється «лише» 108-мегапіксельним модулем.
Однак замість створення великих 200-мегапіксельних знімків камера Xiaomi 12T Pro за замовчуванням об'єднує 16 сусідніх пікселів в один, щоб створювати більш опрацьовані 12,5-мегапіксельні фотографії. Аналогічним чином 108-мегапіксельний сенсор Xiaomi 12T об'єднує 9 пікселів в один, створюючи 12-мегапіксельні фотографії.
Інші модулі основної камери отримали сенсори з невеликою роздільною здатністю. На задній панелі обох моделей розташувалися 8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 120 градусів та 2-мегапіксельна макрокамера. Фронтальна камера має 20-мегапіксельний сенсор.
Ще однією відмінністю між Xiaomi 12T і 12T Pro є процесори, що використовуються. Версія Xiaomi 12T Pro оснащена флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тоді як звичайна версія Xiaomi 12T містить чип MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Крім того, модель Xiaomi 12T включає 8 ГБ оперативної пам'яті, а 12T Pro також має модифікацію з 12 ГБ ОЗУ. В обох випадках пропонуються версії зі сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Про наявність слота для картки пам'яті microSD не повідомляється.
нші характеристики смартфонів майже однакові. Пристрої містять 6,67-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1220p та частотою оновлення 120 Гц. Xiaomi 12T Pro підтримує Dolby Vision HDR. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Місткість батареї становить 5000 мАг. Підтримується швидке заряджання потужністю 120 Вт, що дозволяє повністю зарядити батарею менш ніж за 20 хвилин. Як операційна система служить Android 12 з фірмовою оболонкою MIUI 13.
Смартфони Xiaomi 12T та 12T Pro надійдуть у продаж у Європі з 13 жовтня за ціною €599 та €749, відповідно.
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