Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
12:07 04.10.2022 |
Після презентації відеокарти Intel Arc A770 за $329 компанія ще більше утиснула ринкові позиції NVIDIA GTX 3060 - графічний адаптер Arc A750 коштуватиме $289. Якщо флагман Intel підходить до діапазону цін та продуктивності RTX 3060 зверху, обіцяючи роботу на рівні RTX 3060 Ti і навіть 3070, то молодша модель заходить на нього знизу - за заявами компанії, вона максимально наближається до рівня 3060.
Незважаючи на те, що партнери Intel, GUNNIR і ASrock, вже виробили та показали споживчі відеокарти, враження від їхньої реальної продуктивності, як і незалежні ігрові тести, поки не доступні. Все, на що можна спиратися - рекламні заяви та опублікований ігровий тест самої компанії.
Затьмарити радість від адекватних цін Intel Arc можуть кілька факторів. Перший - дефіцит у реальному продажу. Основні виробники відеокарт проігнорували серію, і невідомо, які обсяги виробництва зможуть та згодні забезпечувати GUNNIR і ASrock. Не забуваємо і про можливу накрутку цін у торгівлі.
Ще одним фактором, що стримує від покупки, може стати робота самих відеокарт. На ранніх етапах тестування драйвера Intel Arc відрізнялися недосконалістю, що далося взнаки на термінах їхнього виходу. Крім того, за раніше відомою інформацією, можлива «рвана» продуктивність у різних іграх - якісь працюватимуть відмінно, деякі, можливо, будуть мати проблеми. На цьому може позначитися відсутність безпосередньої підтримки старого API DirectX 9. Скептично слід ставитися й до заяв представників компанії про відмінну продуктивність у трасуванні променів.
Чи виявиться серія відеокарт Intel Arc дійсно недорогою та затребуваною, стане відомо лише після проведення незалежних тестів та появи готових виробів у роздрібній торговлі - старт продажів наміченоий на 12 жовтня. У будь-якому випадку, пропозиція Intel здатна розбавити ситуацію на ринку та позбавити NVIDIA частини цікавості до підвищення цін. Швидше за все, щоб міцно закріпиться у ніші відеокарт Intel знадобиться час та ряд спроб.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
Бізнес
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки