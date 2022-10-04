Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

Після презентації відеокарти Intel Arc A770 за $329 компанія ще більше утиснула ринкові позиції NVIDIA GTX 3060 - графічний адаптер Arc A750 коштуватиме $289. Якщо флагман Intel підходить до діапазону цін та продуктивності RTX 3060 зверху, обіцяючи роботу на рівні RTX 3060 Ti і навіть 3070, то молодша модель заходить на нього знизу - за заявами компанії, вона максимально наближається до рівня 3060.

Незважаючи на те, що партнери Intel, GUNNIR і ASrock, вже виробили та показали споживчі відеокарти, враження від їхньої реальної продуктивності, як і незалежні ігрові тести, поки не доступні. Все, на що можна спиратися - рекламні заяви та опублікований ігровий тест самої компанії.

Затьмарити радість від адекватних цін Intel Arc можуть кілька факторів. Перший - дефіцит у реальному продажу. Основні виробники відеокарт проігнорували серію, і невідомо, які обсяги виробництва зможуть та згодні забезпечувати GUNNIR і ASrock. Не забуваємо і про можливу накрутку цін у торгівлі.

Ще одним фактором, що стримує від покупки, може стати робота самих відеокарт. На ранніх етапах тестування драйвера Intel Arc відрізнялися недосконалістю, що далося взнаки на термінах їхнього виходу. Крім того, за раніше відомою інформацією, можлива «рвана» продуктивність у різних іграх - якісь працюватимуть відмінно, деякі, можливо, будуть мати проблеми. На цьому може позначитися відсутність безпосередньої підтримки старого API DirectX 9. Скептично слід ставитися й до заяв представників компанії про відмінну продуктивність у трасуванні променів.

Чи виявиться серія відеокарт Intel Arc дійсно недорогою та затребуваною, стане відомо лише після проведення незалежних тестів та появи готових виробів у роздрібній торговлі - старт продажів наміченоий на 12 жовтня. У будь-якому випадку, пропозиція Intel здатна розбавити ситуацію на ринку та позбавити NVIDIA частини цікавості до підвищення цін. Швидше за все, щоб міцно закріпиться у ніші відеокарт Intel знадобиться час та ряд спроб.