Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

12:07 04.10.2022 |

Новини IT

Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

 

Після презентації відеокарти Intel Arc A770 за $329 компанія ще більше утиснула ринкові позиції NVIDIA GTX 3060 - графічний адаптер Arc A750 коштуватиме $289. Якщо флагман Intel підходить до діапазону цін та продуктивності RTX 3060 зверху, обіцяючи роботу на рівні RTX 3060 Ti і навіть 3070, то молодша модель заходить на нього знизу - за заявами компанії, вона максимально наближається до рівня 3060.

Незважаючи на те, що партнери Intel, GUNNIR і ASrock, вже виробили та показали споживчі відеокарти, враження від їхньої реальної продуктивності, як і незалежні ігрові тести, поки не доступні. Все, на що можна спиратися - рекламні заяви та опублікований ігровий тест самої компанії.

Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

 

Затьмарити радість від адекватних цін Intel Arc можуть кілька факторів. Перший - дефіцит у реальному продажу. Основні виробники відеокарт проігнорували серію, і невідомо, які обсяги виробництва зможуть та згодні забезпечувати GUNNIR і ASrock. Не забуваємо і про можливу накрутку цін у торгівлі.

Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

 

Ще одним фактором, що стримує від покупки, може стати робота самих відеокарт. На ранніх етапах тестування драйвера Intel Arc відрізнялися недосконалістю, що далося взнаки на термінах їхнього виходу. Крім того, за раніше відомою інформацією, можлива «рвана» продуктивність у різних іграх - якісь працюватимуть відмінно, деякі, можливо, будуть мати проблеми. На цьому може позначитися відсутність безпосередньої підтримки старого API DirectX 9. Скептично слід ставитися й до заяв представників компанії про відмінну продуктивність у трасуванні променів.

Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060

 

Чи виявиться серія відеокарт Intel Arc дійсно недорогою та затребуваною, стане відомо лише після проведення незалежних тестів та появи готових виробів у роздрібній торговлі - старт продажів наміченоий на 12 жовтня. У будь-якому випадку, пропозиція Intel здатна розбавити ситуацію на ринку та позбавити NVIDIA частини цікавості до підвищення цін. Швидше за все, щоб міцно закріпиться у ніші відеокарт Intel знадобиться час та ряд спроб.

За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7074
  0,0713
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4207  0,58 1,42 41,4859  0,53 1,25
EUR 38,9586  0,51 1,28 40,3824  0,48 1,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес