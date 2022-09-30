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Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
17:01 30.09.2022 |
Garmin представила супутниковий комунікатор InReach Messenger, який дозволяє надсилати та отримувати текстові повідомлення поза зоною покриття стільникового зв'язку.
Це вже не перший комунікаційний пристрій такого типу, випущений компанією Garmin, а це означає, що, незважаючи на те, що це досить нішевий продукт, він швидко знайшов свою аудиторію.
InReach Mini і Mini 2 - перші подібні пристрої супутникового зв'язку Garmin сильно відстають від inReach Messenger у плані дизайну. Перша очевидна відмінність старших моделей від нової - відсутність великої зовнішньої антени.
inReach Messenger нагадує смарт-годинник без браслета. Однак, на відміну від них, може надсилати повідомлення з пристрою без приєднання телефону.
Інші додаткові функції можна активувати при підключенні трекера до програми Garmin Messenger для смартфонів. Супутня програма буде автоматично вибирати між Wi-Fi, стільниковим або супутниковим зв'язком, щоб переконатися, що ваші повідомлення відправляються та/або приймаються. Крім того, пристрій та додаток можуть надіслати повідомлення SOS до міжнародного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Garmin, що працює цілодобово та без вихідних.
Пристрій має спеціальну кнопку SOS на задній панелі, що дозволяє користувачам швидко звернутися за допомогою у разі надзвичайної ситуації.
Ще одна чудова функція, яку пропонує inReach Messenger, - це зовнішній акумулятор. Завдяки йому можна підзарядити смартфон для надсилання тестових повідомлень із програми Garmin Messenger.
Акумулятор InReach Messenger обіцяє забезпечити до 28 днів автономної роботи при налаштуваннях за замовчуванням. Пристрій також має рейтинг IPX7 - тобто зможе пережити перебування у воді на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин.
Усі функції inReach Messenger - платні. Найдешевша місячна підписка коштує 15 доларів, проте ціна може сягати 65 доларів, якщо ви хочете отримати необмежену кількість текстових повідомлень і дуже короткі інтервали відстеження (2+ хвилини). Сам комунікатор коштує 300 доларів.
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