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АНАЛІТИКА

Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року

13:02 30.09.2022 |

Новини IT

 

Попри липневі твердження, компанія Google закриває свій стрімінговий ігровий сервіс Stadia. Він пішов під ніж лише через 3 роки після запуску. Користувачі можуть продовжувати грати у свої ігри до 18 січня 2023 року. Після цього Stadia поповнить і без того чималий цвинтар закритих проєктів Google.

Ті, хто вклав гроші у Stadia, отримають повне відшкодування.

«Ми відшкодуємо всі покупки обладнання Stadia, зроблені через Google Store, а також всі покупки ігор та додаткового контенту, зроблені через магазин Stadia», - заявив віце-президент і генеральний менеджер Stadia Філ Харрісон. «Ми очікуємо, що більшість повернень буде завершено до середини січня 2023 року. У нас є докладніша інформація для гравців про цей процес у нашому Довідковому центрі».

Магазин Stadia вже закритий, так що робити нові покупки немає можливості. Внутрішньоігрові транзакції також відключені. Google стверджує, що більшість відшкодувань буде оброблятися автоматично, і користувачам не доведеться повертати більшу частину обладнання Stadia. Однак Google не відшкодовуватиме вартість підписки на Stadia Pro. З тих користувачів, у кого зараз активна підписка Stadia Pro, компанія не стягуватиме плату до закриття Stadia.

Причиною закриття Stadia називають його низьку популярність серед користувачів - сервіс «не користується тією популярністю у користувачів, яку ми розраховували».

Зазначається, що багато членів команди Stadia продовжать роботу в інших підрозділах компанії. Чи будуть у зв'язку із закриттям сервісу звільнення персоналу, доки не повідомляється. Напрацювання та технології Stadia надалі будуть використовуватись в інших проєктах Google, таких як YouTube, Google Play та доповненій реальності. Технологію Immersive Stream for Games планують зробити доступною для галузевих партнерів.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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