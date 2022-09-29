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У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків

12:58 29.09.2022 |

Новини IT

 

Компанія Google продовжує підвищувати зручність використання магазину Play Store для користувачів різних типів пристроїв. Нещодавно було запущено відгуки про застосунки у залежності від типу пристрою, а тепер покращено пошук та завантаження застосунків для пристроїв різних типів.

 

Фактично Google запровадила відразу три нововведення в Play Store. Першим серед них є додавання нових домашніх сторінок для пристроїв, що не є телефонами, включаючи годинники, телевізори та автомобілі. Вони доступні на вкладці Other devices під вікном пошуку. Кожна домашня сторінка містить рядки рекомендацій. Нові розділи мають з'явитися цього тижня.

 

Другим нововведенням є новий пошуковий фільтр для конкретного пристрою. Він повинен полегшити пошук застосунків для пристроїв, які не є смартфонами. Фільтри також повинні з'явитися на цьому тижні, вони показуватимуться під вікном пошуку.

 

Нарешті, Google спростила віддалену установку застосунків. Тепер один і той же Android-застосунок можна встановити на кілька різних пристроїв одним натисканням.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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