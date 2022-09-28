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АНАЛІТИКА

Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році

17:57 28.09.2022 |

Новини IT

 

Найшвидший Raptor Lake випустять лімітованою серією лише наступного року. Чіп зможе розвивати частоту до 6 ГГц - вперше в історії настільних процесорів. Імовірно, на це будуть здатні 1-2 ядра - кристали відбиратимуться з найкращих заготовок для Core i9-13900K.

Інтерес викликають обмеження споживання енергії для нових потужних процесорів. У Intel Core i9-12900KS був вищій мінімальний TDP та більш просунута система регулювання частоти залежно від температури.

Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році

 

Також невідома ціна ексклюзиву. Попередній процесор KS коштував $739, що на $150 більше за ціну звичайного i9-12900K, за неспівставної з цим різниці у продуктивності. Цікаво, що Intel Core i9-13900KS з'явиться на ринку після процесорів AMD із 3D V-Cache. За чутками, реліз може статися на виставці CES 2023 року.
За матеріалами: ITC.ua
 

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