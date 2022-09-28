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АНАЛІТИКА

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

12:05 28.09.2022 |

Новини IT

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Компанія Intel розповіла про характеристики та ціни трьох процесорів Raptor Lake, а також їх версій без вбудованого відеоядра. З 20 жовтня у продаж надійдуть чіпи з вільним множником Intel Core i5-13600K, Core i7-13700K, Core i9-13900K та їхні аналоги з індексом KF. Цього ж дня вийдуть і материнські плати з чипсетом Z790. Всього на архітектурі Raptor Lake заявлено 22 процесори, інші моделі вийдуть пізніше.

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Виробник обіцяє підвищення продуктивності до 15% в однопотоковому режимі та до 41% у багатопотоковому. Ці покращення відбуваються в основному шляхом збільшення частоти та кількості потоків. Процесори підтримують оперативну пам'ять DDR5-5600 або DDR4-3200. Нова високопродуктивна платформа Intel Z790 включає більше ліній PCIe 4 та більше роз'ємів USB 3.0 Gen 2×2 20 Гбіт/с.

Короткі характеристики

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

З таблиці видно, що Intel вдалося утримати ціну двох топових моделей порівняно з попереднім поколінням - значно зросла лише вартість Corei5-13600K ($30). Також всі моделі залишилися в рамках базового TDP в 125 Вт, що може стати перевагою у боротьбі з гарячим конкурентом від AMD (Ryzen 9 7900X зі 170 Вт). Втім, верхня межа у всіх Ryzen вища, а Intel Core мають при цьому майже на 1-1,5 ГГц нижчу базову частоту продуктивних ядер. Нижня планка частоти навіть менше, ніж у процесорів Alder Lake.

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Пікова частота 5,8 ГГц у Core i9-13900K є рекордною для масового сегмента. Intel також оголосила, що версія Raptor Lake із тактовою частотою 6 ГГц буде випущена обмеженим тиражем і з'явиться на ринку наприкінці цього року. Підтверджено, що йдеться про чип серії KS.

Процесори 13-го покоління одержали більше ядер. Core i9-13900K має на вісім ядер більше ніж i9-12900K - внаслідок нарощування енергоефективної його частини. Чипи i7-13700K та i5-13600K отримали по 4 додаткові ядра.

Особливості архітектури

У пристрої Raptor Lake немає нічого нового - тільки оптимізація. Як стверджували в компанії раніше, "ми випускаємо Raptor Lake тільки тому, що ще не готові Meteor Lake". Intel збільшила кеш L2 з 1,25 МБ до 2 МБ для кожного p-ядра та подвоїла об'єм L2 для кожного кластера економних ядер до 4 МБ. Обсяг кешу L3 також збільшився шляхом більшої кількості кластерів e-core, кожен з яких має суміжний фрагмент кеш-пам'яті L3 як частину конструкції.

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Покращена підтримка пам'яті DDR5 - до 5600 МТ/с при використанні одного блоку DIMM на канал, що значно вище за попереднє значення 4800 МТ/с. У режимі двох планок на канал продуктивність зросла до 4800 МТ/с порівняно зі значенням 3600 МТ/с Alder Lake.

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Компанія значно покращила свій техпроцес Intel 7, застосовуючи швидші транзистори SuperFin третього покоління. Це дозволило досягти вигіднішого у плані продуктивності зсуву кривої напруги/частоти.

Розгін

Intel розповіла про нову функцію розгону для кожного ядра, яка тепер вбудована у програмне забезпечення XTU. Компанія також відроджує функцію розгону одним натисканням миші, яка раніше мала назву Intel Performance Maximizer, але тепер впроваджена у XTU.

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K

 

Intel так і не випустила утиліту для розгону в один клік для Alder Lake, ймовірно, через складність автоматичного розгону як p-ядер, так і e-ядер, але тепер виробник виправився. Опція розгону в один клік автоматично налаштовує обидва типи ядер.

Сумісність із материнськими платами

Raptor Lake та Alder Lake будуть сумісні з новою системною логікою серії 700 та наявними материнськими платами серії 600. Як завжди, Intel спочатку виведе на ринок флагманську серію Z790, а дешевші B та H вийдуть з випуском інших процесорів Raptor Lake.

Материнські плати 700-ї серії мають незначні покращення порівняно з 600-ю серією. Intel збільшила кількість ліній PCIe 4.0 до 20, тобто додала 8 додаткових ліній. З'явилася підтримка ще одного порту USB 3.2 Gen 2×2 (всього 5). Самі процесори Raptor Lake підтримують 16 ліній PCIe 5.0 та чотири лінії PCIe 4.0.

Висновки

Покоління Intel Raptor Lake не несе якоїсь значної технічної переваги перед Alder Lake, йдеться швидше про якісну оптимізацію, яка дозволяє досягти підвищення продуктивності. За характеристиками та цінами процесори Intel Core 13-го покоління виглядають цілком конкурентоспроможними у порівнянні з AMD Ryzen 7000. Втім, поки що недоступні їхні ігрові та інші тести (крім значень від Intel). Переможця у конкуренції ми побачимо після появи Raptor Lake у продажу наприкінці жовтня.

За матеріалами: ITC.ua
 

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