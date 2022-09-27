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АНАЛІТИКА

Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів

14:15 27.09.2022 |

Новини IT

Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів

 

Фізики встановили рекорд, охолодивши речовину до найменшої температури в історії. Статтю про це опубліковано у Physical Review Research.

Поведінка речовини при температурах, близьких до абсолютного нуля, дуже відрізняється від звичного людям. Деякі речовини переходять у надпровідний або надплинний стан, а за особливо низьких температур проявляються квантові властивості елементарних частинок, які можна використовувати для обчислень.

Фізики з Базельського університету охолодили крихітний ланцюг із міді на кремнієвому чіпі до 220 мікрокельвінів - рекордно низької температури, отриманої в подібних експериментах. Цього досягли за допомогою кріостата та магнітного поля: спіни атомів міді в чіпі були вирівняні, завдяки чому вони сильніше охолоджувалися.

У майбутньому вчені сподіваються охолоджувати за цією технологією квантові процесори та звичайні напівпровідникові електронні компоненти.
За матеріалами: ixbt.com
 

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