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Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
14:15 27.09.2022 |
Фізики встановили рекорд, охолодивши речовину до найменшої температури в історії. Статтю про це опубліковано у Physical Review Research.
Поведінка речовини при температурах, близьких до абсолютного нуля, дуже відрізняється від звичного людям. Деякі речовини переходять у надпровідний або надплинний стан, а за особливо низьких температур проявляються квантові властивості елементарних частинок, які можна використовувати для обчислень.
Фізики з Базельського університету охолодили крихітний ланцюг із міді на кремнієвому чіпі до 220 мікрокельвінів - рекордно низької температури, отриманої в подібних експериментах. Цього досягли за допомогою кріостата та магнітного поля: спіни атомів міді в чіпі були вирівняні, завдяки чому вони сильніше охолоджувалися.
У майбутньому вчені сподіваються охолоджувати за цією технологією квантові процесори та звичайні напівпровідникові електронні компоненти.
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