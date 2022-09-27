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Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
09:07 27.09.2022 |
Український стартап Respeecher отримав права на генерацію одного із найбільш упізнаваних голосів у кіновсесвіті - актора Джеймса Ерла Джонса, який озвучував Дарта Вейдера. Про це пише Vanity Fair.
Respeecher - це український проект, про який AIN.UA детально розповідали раніше. Їхні технології штучного інтелекту, зокрема, нейромережі використовуються для копіювання та генерації голосу будь-якої відомої (і не дуже) людини.
Стартап раніше уже співпрацював із франшизою «Зоряних війн»: зокрема, клонував по старих записах голос юного Люка Скайвокера для останньої серії серіалу «Мандалорець» від Disney.
91-річний актор Джеймс Ерл Джонс передав права на озвучку Дарта Вейдера через вікові зміни голосу: для нового серіалу про Обі-Вана Кенобі студії потрібне звучання голосу суперзлодія 45 років тому. Тож це і стало завданням української команди.
Український стартап працював над цим завданням від початку повномасштабного вторгнення: іноді з підвалів та інших укриттів.
Редактор звуку Метью Вуд зі Skywalker Sound в Каліфорнії, для кого стартап і виконує це замовлення, відзначає у коментарі виданню, що його компанія хотіла найняти саме Respeecher. Адже згенеровані цим стартапом голоси мають те саме «людське» звучання, яке так важко передати.
Але, за його словами, у студії були альтернативи на випадок, якщо б українці не змогли би долучитися до завдання.
«Завжди були альтернативи, якими ми могли би скористатися, не такі якісні, як те, що вони могли нам надати. Але ми ніколи не хотіли наражати їх (Respeecher - ред.) на якусь додаткову небезпеку», - говорить він.
За словами CEO стартапу Олександра Сердюка, якого цитує видання, команда пишається своїм внеском у серіал, і хотіла би, аби весь світ дізнався: українці допомагали створити цю галактичну подорож, працюючи навіть за таких жахливих умов, як війна.
«Ми створюємо робочі місця, ми платимо людям зарплату, ми підтримуємо українську економіку і це важливо. Але також, сподіваюсь, через це більше людей почує про Україну, про нашу хайтек-спільноту і про наші стартапи», - говорить він.
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