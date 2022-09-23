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Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
11:34 23.09.2022 |
Deutsche Telekom, Orange, Telefónica та Vodafone об'єдналися з розробником 3D-голограм для віддаленого зв'язку Matsuko, щоб створити середовище проведення мобільних переговорів з використанням голограм.
Ціль проєкту полягає в тому, щоб здійснювати голографічні дзвінки було так само легко, як і звичайні голосові. Технологія Matsuko працює через програму, що доступна в App Store, Google Play та Microsoft Store.
Компанії, які брали участь у пілотному проєкті, заявили, що технологія дозволила їм забезпечити імерсивний досвід віртуальної присутності та показати голограми учасників у віртуальному середовищі. Голограми можна було накласти поверх реального середовища з допомогою шоломів віртуальної та доповненої реальності.
«Ми впевнені, що в найближчому майбутньому ми зможемо запропонувати нашим клієнтам новий спосіб спілкування з використанням цієї голографічної технології, щоб забезпечити більш захоплюючий досвід віртуальної присутності», - Даніель Ернандес, віце-президент Telefónica з пристроїв та IoT.
Платформа зв'язку об'єднає реальний та віртуальний світи за допомогою мобільного з'єднання та фронтальної камери смартфона. Двовимірне відео, що створюється камерою, трансформується у 3D в хмарі та транслюється глядачам у середовищі доповненої, віртуальної і змішаної реальності. Оператори зв'язку стверджують, що технології 5G та граничних обчислень дозволяють досягти плавного, природного руху голограм.
«Завдяки цій унікальній співпраці з кількома операторами ми готуємо нашу інфраструктуру для надання відкритих та простих у використанні послуг голографічного зв'язку - перший, але значущий крок до метавсесвіту», - Карін Дюссерт-Сарт, виконавча віце-президентка Orange Innovation з маркетингу та дизайну.
Успішно завершивши перший етап співробітництва, чотири компанії заявили, що продовжать удосконалювати базову технологію, приділяючи особливу увагу якості послуги. На даний час учасники проєкту вивчають можливості широкомовного зв'язку для віртуального проведення масових заходів. Майбутні програми можуть включати більше форм взаємодії між людьми в користувальницькому або діловому середовищі.
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