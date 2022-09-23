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Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
11:17 23.09.2022 |
Космічний симулятор Star Citizen від Cloud Imperium Games досяг важливої віхи. Ні, він не вийшов зі статусу альфа-версії. Але тепер проєкт може похвалитися зборами на краудфандингу та продажах в сумі понад $500 млн. Таку значну суму вдалося зібрати майже за 10 років - кампанію на Kickstarter було запущено 18 жовтня 2012 року.
Слід зазначити, що, попри довге очікування, зацікавленість у проєкті не знижується, а потік фінансових надходжень не слабшає. $100 млн із загальної суми надходжень компанія-розробник спромоглася залучити менш ніж за рік - з листопада минулого року.
Спочатку гра Star Citizen замислювалася як духовний наступник класичної серії Wing Commander Кріса Робертса. Згодом плани розширилися. Розробники пообіцяли створити однокористувацьку кампанію Squadron 42, дозволити гравцям досліджувати планети та сонячні системи. Проєкт повинен стати сумішшю шутера та багатокористувацького космічного симулятора.
Попередня підготовка Star Citizen розпочалася у 2010 році. Крім запуску кампанії на Kickstarter компанія також збирає кошти з шанувальників, продаючи доступ до альфа-версії, віртуальні космічні кораблі вартістю понад $100 (найдорожчий корабель у грі коштує $1100). Минулого року були скарги, що Cloud Imperium Games продає кораблі, яких насправді ще немає у грі. У лютому розробники обмежили інформацію, що публікується у дорожній карті.
Всупереч критиці й тому факт, що більш ніж за 10 років розробки Star Citizen так і не вийшла зі статусу альфа-версії, гра все ж таки користується популярністю серед фанатів. Про це однозначно свідчать касові збори проєкту. Адже далеко не кожна велика гра від великих видавців може похвалитися бюджетом у пів мільярда доларів.
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