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АНАЛІТИКА

Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу

11:52 22.09.2022 |

Новини IT

 

Новий інструмент Google не змінює правила видалення, а лише спрощує цей процес. Про його появу в додатку Google було заявлено раніше цього року на I/O конференції.

Раніше Google вже мав спосіб видалити результати пошуку, які містили вашу домашню адресу, адресу електронної пошти або номер телефону, а також безліч інших типів конфіденційної інформації, розкриття якої може завдати шкоди. Однак система була не найпростішою - після того, як ви знайшли результат у пошуку з вашою конфіденційною інформацією, необхідно було перейти на сторінку підтримки та заповнити форму, внісши URL-адресу, яку потрібно видалити з результатів пошуку.

За допомогою нового інструмента можна зробити запит безпосередньо зі сторінки пошуку:

* У рядку результатів пошуку вибираєте той, який посилається на сторінку з вашою особистою інформацією та натискаєте три точки;
* Далі виводиться панель "Про результат", на якій потрібно вибрати опцію "Видалити результат".
* Після цього ваш запит надсилається Google.

Відстежувати запит на видалення інформації можна за допомогою сторінки «Результати про вас» - її можна знайти, натиснувши зображення свого профілю в Google. Там будуть доступні фільтри "Виконується" та "Схвалено", також тут можна повторно подати запит, проте потрібно буде відповісти на запитання "Чому ви хочете видалити цей результат?" - можна відповісти, що запит містить контактну, іншу особисту, застарілу, шкідливу чи незаконну інформацію.

На конференції I/O, Google заявила, що інструмент буде доступний протягом найближчих місяців, в першу чергу для користувачів Європи та США.

«Важливо зазначити, що коли ми отримуємо запити на видалення, ми оцінюємо весь контент на веб-сторінці, щоб переконатися, що ми не обмежуємо доступ до іншої інформації, яка є широко корисною, наприклад, у новинних статтях. І, звичайно, видалення контактної інформації з пошуку Google не видаляє її з інтернету, тому ви можете зв'язатися з хостинговим сайтом безпосередньо, якщо це зручно», - зазначають у Google.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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