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АНАЛІТИКА

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

09:58 21.09.2022 |

Новини IT

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

 

Компанія NVIDIA офіційно анонсувала відеокарти GEFORCE RTX 4090 та RTX 4080, засновані на новій архітектурі Ada Lovelace. RTX 4090 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $1599, а RTX 4080 вартістю від $899 буде доступна у листопаді.

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

 

Топова відеокарта Geforce RTX 4090 отримає 24 ГБ пам'яті GDDR6X. NVIDIA стверджує, що вона e 2-4 рази швидшою, ніж RTX 3090 Ti, та споживатиме стільки ж енергії. NVIDIA рекомендує блок живлення потужністю не менше 850 Вт для ПК із процесором Ryzen 5900X. Процесор RTX 4090 включає 16384 ядра CUDA і працює на частотах 2,23 ГГц - 2,52 ГГц.

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

 

NVIDIA пропонує дві відеокарти GEFORCE RTX 4080: з 12 ГБ та 16 ГБ пам'яті GDDR6X. Компанія стверджує, що вони у 2-4 рази швидше за існуючу RTX 3080 Ti. Модель на 12 ГБ вартістю від $899 включатиме 7680 ядер CUDA і працюватиме на 2,31 ГГц-2,61 ГГц.

16-гігабайтна модель RTX 4080 за $1199 отримає більше ядер CUDA - 9728 і частоти від 2,21 ГГц до 2,51 ГГц. Для першої моделі знадобиться блок живлення потужністю 700 Вт, для другої - не менше 750 Вт. Обидві відеокарти надійдуть у продаж у листопаді.

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

 

Архітектура Ada Lovelace запропонує технологію Deep Learning Super Sampling (DLSS) третьої версії. NVIDIA продемонструвала збільшення частоти кадрів у грі Microsoft Flight Simulator більш ніж удвічі при використанні DLSS 3. За словами Дженсена Хуанга, продуктивність DLSS суттєво зростає навіть у процесорозалежних іграх. DLSS 3 з'явиться у більш ніж 35 іграх та додатках, починаючи з жовтня.

NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня

 

Відеокарти RTX 4000 вимагатимуть наявності 16-контактного роз'єму живлення PCIe 5.0 - карта буде повністю живитися від єдиного підключення. У комплект поставки буде входити адаптер для підключення від трьох (або навіть чотирьох) 8-контактних роз'ємів. Блоки живлення ATX 3.0 із 16-контактними роз'ємами від Asus, Cooler Master, FSP, Gigabyte, iBuyPower, MSI, Thermaltake та інших виробників будуть у продажу з жовтня.

Повну презентацію GeForce Beyond 2022 з безліччю цікавих деталей можна переглянути на YouTube:
За матеріалами: ITC.ua
 

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